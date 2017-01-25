Результаты эксперимента: таможни за год направили на строительство дорог 2,2 миллиарда

Украинские таможни-участники эксперимента по распределению сверхплановых доходов в 2016 году направили на строительство дорог в своих областях 2,2 млрд грн.

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Об этом в ходе пресс-конференции сообщил заместитель главы Государственной фискальной службы Мирослав Продан.

«По результатам 2016 года на ремонт дорог направлено 2,2 млрд грн», - сказал он.

По его словам, в частности, Львовская таможня в 2016 году направила на ремонт дорог 870 млн грн, Киевская городская таможня - 597 млн грн, Одесская таможня - 368 млн грн, Черновицкая - 316 млн грн, Волынская таможня - 112 млн грн.

Как сообщал УНИАН, начатый в сентябре 2015 года эксперимент, предполагающий направление сверхплановых доходов таможен на ремонт и строительство автомобильных дорог в областях Украины, был продлен на 2017 год.