Автомобильная гарь на еврономерах

Первый тревожный звоночек для киевлян и жителей Киевской области прозвенел еще во вторник, 24 января. Несколько сотен владельцев иномарок с иностранными номерами с раннего утра и до позднего вечера неожиданно осложнили жизнь сотням тысяч соотечественникам, которые в тот день направлялись в Киев на работу или учебу.

В результате, на всех основных подъездах к мегаполису образовались многокилометровые заторы. Под ругань и вой клаксонов со стороны опаздывающих на работу киевлян владельцы иномарок требовали от властей разрешить одну историческую проблему – сделать растаможку поддержанных иностранных автомобилей «справедливой». То есть, невероятно дешевой.

По их мнению, вопрос растаможки решает зарегистрированный в парламенте под Новый год законопроект №5567, под которым уже подписались около 100 депутатов из «Радикальной партии» Олега Ляшко, «Народного фронта», «БПП» и внефракционных.

«Законопроект 5567 - Требуем доступные авто для каждого украинца, либо будут гореть шины», - такой лозунг накануне выставили у себя на странице в Facebook активисты движения «АвтоЕвроСила», которое позиционирует себя как «защита автомобилистов на еврономерах».

Организаторы акции во вторник не достигли своей цели. Законопроект не был принят, поскольку парламентарии находятся в отпуске. До конца дня не озвучил свою позицию и Кабинет министров. Поэтому в среду, 25 января, автовладельцы иномарок с еврономерами протестовали у стен правительства и «отдыхающей» Верховной Рады.

Зачем бастуют

Итак, законопроект №5567, принятия которого так добиваются автовладельцы с номерами стран Евросоюза, был зарегистрирован в Раде только под конец прошлого года и еще даже не рассматривался в комитетах.

Согласно пояснительной записке к документу, идея законопроекта весьма благородная - перевести в легальное русло фактически неконтролируемый рынок иномарок, колесящих по просторам Украины на европейских, преимущественно стран Балтии и восточноевропейских государств, номерах.

Всего в стране находится почти 1,5 млн автомобилей с иностранными номерами. Для большинства владельцев езда на таких машинах - это доступный вариант ухода от уплаты налогов. Дело в том, что без официальной растаможки автомобиль может перемещаться по территории Украины в режиме транзита не более 10 суток (в случае перемещения в зоне деятельности одной таможни - 5 суток). После 10 суток автовладелец обязан зарегистрировать свой автомобиль в МВД и заменить литовские или польские номера на временные номера и техпаспорт с ограниченным сроком действия. При этом максимальный срок временного ввоза авто - один год. После чего автомобиль должен покинуть территорию Украины.

В случае превышения данного срока сумма штрафа для автовладельца составит от 5 до 17 тыс. грн. И здесь начинается самое интересное. Оказывается, что зачастую сроки ввоза автомобилей не соблюдались, но и штрафы почти никто не платил. Все решалось обычной взяткой.

Более того, чтобы не париться с переводом транзитных номеров на временные, гражданин Украины регистрировал автомобиль на юрлицо в Польше или Литве, и катался на нем по доверенности. Единственное неудобство – все-таки необходимо было раз в год пересекать границу.

Но, чтобы ликвидировать и это неудобство, жители приграничных областей время от времени выходили на акции протеста, перекрывая международные трассы на пунктах пропуска в Закарпатской и Львовской областях. Разрядить напряженную ситуацию попытались несколько депутатов, на скорую руку зарегистрировав в Раде соответствующий законопроект. Но его никто не захотел рассматривать.

На этот раз защитники обездоленных владельцев иномарок решили подойти к проблеме более основательно, заручившись поддержкой представителей сразу нескольких фракций.

Украинцев приравняют к иностранцам

В разговоре с корреспондентом УНИАН народный депутат Юрий Деревянко заявил, что законопроект №5567 предлагает уравнять в правах иностранцев и украинцев, так как сейчас автомобиль с литовским номером действительно должен быть зарегистрирован на юрлицо в стране, где был продан, с последующей передачей прав украинскому владельцу.

Эта схема делала такие автомобили фактически неприкосновенными. В случае попадания в ДТП или нарушения правил дорожного движения доказать вину водителя или покрыть ущерб страховкой было просто невозможно. По словам депутата, уплата официального платежа в бюджет за использование такого автомобиля на территории Украины фактически легализует его в правовом поле.

«Гражданам украинцам запрещено временно ввозить автомобили. Иностранцы не платят за временный ввоз авто в госбюджет. И от всех автомобилей, которыми пользуются украинцы и которые формально завезены иностранцами, бюджет ничего не получает», - сказал Деревянко.

Новый законопроект содержит норму, по которой за использование авто с временными номерами нужно будет уплатить ежемесячный платеж 0,5% от суммы, которая была бы уплачена при растаможке транспорта. При чем под этот закон подпадают только авто старше 7 лет. В результате, в казну поступит свыше 8-9 млрд грн.

«По данному законопроекту уже прошло несколько заседаний при участии представителей приграничных областей, в частности, Закарпатья и Львовщины, и депутатов, которые представляют эти регионы. Были проведены совещания с ГФС, чтобы установить, сколько всего у нас таких авто и имеет ли государство над ними какой-то контроль», - объяснила УНИАН один из авторов законопроекта, член таможенного комитета Наталья Острикова.

По ее словам, проблема имеет широкий общественный резонанс, а депутаты «встревожены, насколько высокие в Украине акцизы и общее налоговое обложение на импорт б/у автомобилей».

Правда, Острикова удивлена начавшимися акциями протеста автовладельцев иномарок с еврономерами во время каникул Верховной Рады.

Гнев на ржавый автопарк

Хотя один из активных инициаторов законопроекта Владимир Парасюк в обнародованном за день видеообращении попросил не обижаться на активистов, большинство киевлян и людей, работающих в столице, едва сдерживали себя в комментариях.

В частности, против легализации временного ввоза выступил генеральный директор Всеукраинской организации автоимпортеров и дилеров (ВААИД) Олег Назаренко.

«Когда я предлагаю совместно бороться за полную отмену акцизов и пошлин на все авто, а не на «временный ввоз», то поддержки почему-то не встречаю. Видимо, и чиновникам, и некоторым нардепам нравится держать украинцев на «коротком поводке» временного ввоза, «крышуя» этот бизнес», - сказал он в комментарии УНИАН.

По его мнению, законопроект будет использоваться для прикрытия уже существующих серых схем для безналогового ввоза авто в Украину.

Как отметил глава сервис-центров МВД Владислав Криклий, все автомобили, которые подпадают под действие законопроекта, это - «ржавый автопарк».

«Большинство авто, из-за растаможивания которых устроили бойкот, вообще не удастся ввезти уже в европейскую страну, они не соответствуют даже Евро-4, Евро-5. Совершенно очевидно, если посмотреть на этот ржавый автопарк», - подчеркнул он.

Стоит отметить, что законопроект вообще игнорирует экологические нормы в отношении транспорта. Так, согласно Закону «О некоторых вопросах ввоза и регистрации ТС на территории Украины», временно ввезенные на территорию нашей страны автомобили не подпадают под действие экологических норм. В частности, и нормы Евро-5, которая начала действовать с 1 января 2016 года и запрещает ввоз в Украину автомобилей старше 2010 года выпуска.

При этом для более новых иномарок еще полгода назад власти существенно снизили действующие акцизы. Так, с 1 августа акциз на авто с бензиновым двигателем до 1 л был снижен в 11 раз, для двигателя 1-1,5 л - в 21 раз, для двигателя 1,5-2,2 л - в 6 раз.

«Какие-то хитросделанные люди бастуют, жгут шины и устраивают пробки на въезде в Киев. И делают это ради схем. Люди, активисты, отстаивают схемы. Это - новый шаг в борьбе активистов за светлое будущее», - отметил аналитик инвестиционной компании Dragon Capital Сергей Фурса.

«Жгут для того, чтобы специально обученные люди зарабатывали деньги, завозят в Украину мусор, от которого вся Европа отказывается, переходя на электромобили», - сказал он.

Впрочем, возьмут ли верх эмоции над разумом, станет известно, когда заработает Верховная Рада. Но, судя по всему, быстрого решения по этому вопросу не будет. По словам главы парламентского комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Нины Южаниной, в Раде зарегистрированы 22 законопроекта по урегулированию вопроса временного ввоза автомобилей с иностранной регистрацией на территорию Украины.

«Проблема является очень актуальной. У нас сейчас в парламенте зарегистрированы 22 законопроекта, связанные именно с урегулированием этой проблемы, - отметила Южанина. - Поэтому я считаю, что к рассмотрению сейчас должно присоединиться правительство, мы должны привлечь таможенную службу, органы внутренних дел обязательно, и решать эту проблему».

Так что переговорный процесс может затянуться не на один месяц, а законопроект повторит судьбу предыдущих инициатив.

Владислав Швец (УНИАН)