Балчун: "Укрзализныця" по международным стандартам отчетности получила 6 миллиардов убытка

Публичная акционерная компания "Укрзализныця" в связи с переходом в 2017 году на международные стандарты финансовой отчётности (МСФО) с украинских стандартов планирует по итогам года получить более 15 млн грн чистой прибыли.

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Как сообщил глава правления компании Войцех Балчун, выступая на заседании Кабинета министров, в 2016 году компания отчитывалась по украинским стандартам бухгалтерской отчетности (УСБУ), а с 2017 года переходит на международные, согласно которым, компания планирует в этом году получить 15 млн грн прибыли, или более 6 млрд грн - по УСБУ.

По данным главы «Укрзализныци», по украинским стандартам отчетности, компания в прошлом году получила 303 млн грн прибыли, тогда как по международным стандартам компания оценивает 2016 год с получением убытков в размере около 6 млрд грн, а 2015 год - с убытками в размере более 15 млрд грн.

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"2016 год был специфичен для нас, так как я и правление фактически отвечаем за половину года… Мы начали кадровые изменения на всех уровнях фирмы, хотя с этим мы имели большие проблемы, так как много месяцев кадровые назначения были заблокированы. В конце года объявили конкурс по отбору глав железных дорог, который продолжается сейчас», - подчеркнул глава правления компании.

Справка УНИАН. «Укрзализныця» является публичным акционерным обществом, 100% акций которого принадлежат государству. Компания входит в перечень госпредприятий, не подлежащих приватизации. Украинская железная дорога обеспечивает 82% грузовых и около 50% пассажирских перевозок, осуществляемых всеми видами транспорта. По объемам грузовых перевозок украинская железная дорога занимает четвертое место на Евразийском континенте, уступая только железным дорогам Китая, России и Индии.

2015 год "Укрзализныця" завершила с убытком 16 млрд грн, обусловленным преимущественно курсовыми колебаниями гривни относительно основных валют. В 2016 году компания вышла на показатели прибыльности. Чистая прибыль "Укрзализныци" составила 303 млн грн.