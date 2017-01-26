Из-за схода с рельсов зерновозов в Черкасской области задерживаются 10 пассажирских поездов

Публичная акционерная компания "Укрзализныця" сообщила о задержке в пути до трех часов 10 пассажирских поездов из-за схода семи вагонов-зерновозов, произошедшего утром 26 января на подъездном пути частного предприятия "АДМ Каменский элеватор".

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Как сообщили в пресс-службе "Укрзализныци", инцидент произошел сегодня в 4:25 на станции Каменка регионального филиала компании «Одесская железная дорога», когда с подъездного пути "АДМ Каменский элеватор" десять зерновозов (семь порожних и три груженых зерном) самовольно сдвинулись с места.

"В результате происшествия семь вагонов сошли с рельсов, повредили контактные опоры вместе с жестким поперечным соединением и перекрыли главные пути. Специалисты "Укрзализныци" сейчас выясняют, какие нарушения эксплуатационной технологии допустило предприятие - держатель пути на своей подъездной железнодорожной ветке", - сообщили в "Укрзализныце".

По данным пресс-службы, по состоянию на 8 утра поезда пропускают по третьему пути с помощью тепловозной тяги. Вследствие схода грузовых вагонов в настоящее время задерживаются 10 пассажирских поездов: №110 Львов - Херсон, №120 Львов - Кривой Рог, №732 Киев - Запорожье, №776 Киев - Харьков, №70 Львов - Мариуполь, №11 Новоалексеевка - Киев, № 137 Одесса - Черкассы, № 73 Кривой Рог - Москва, №739 Кривой Рог - Киев и №733 Запорожье - Киев.

"Ориентировочное время задержки поездов может составить до трех часов. Объявления на вокзалах предупреждают пассажиров о задержках поездов", - добавили в пресс-службе.

Также сообщается, что железнодорожники ликвидируют последствия схода вагонов с помощью восстановительных поездов со станций им. Т. Шевченко и Знаменка. Кроме того, на восстановлении работы контактной сети задействованы 36 электриков, а также специалисты безопасности движения, автоматики и связи, строители, водители и другие работники.

Справка УНИАН. «Укрзализныця» является публичным акционерным обществом, 100% акций которого принадлежат государству. Компания входит в перечень госпредприятий, не подлежащих приватизации. Украинская железная дорога обеспечивает 82% грузовых и около 50% пассажирских перевозок, осуществляемых всеми видами транспорта. По объемам грузовых перевозок украинская железная дорога занимает четвертое место на Евразийском континенте, уступая только железным дорогам Китая, России и Индии.