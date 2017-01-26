Министр инфраструктуры Омелян не намерен подавать в отставку и будет "держаться до последнего патрона"

Министр инфраструктуры Владимир Омелян завил, что не будет подавать в отставку и намерен "держаться до последнего патрона".

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"Я считал, что если искусственно создаются препятствия и реформы никому не нужны, то, наверное, и я не нужен. Но когда я увидел, сколько людей ждут этого моего шага, я решил четко, что они этого не дождутся. Я до последнего патрона буду держаться, чтобы не дать реваншу шанса. Поскольку коррупционный реванш очень высокий", - заявил он в эфире "5 канала".

По словам Омеляна, он чувствует себя спокойно в кресле министра, поскольку идет по правильному пути.

"Я чувствую себя уверенно, потому что знаю, что за мной правда. Я чувствую себя уверенно, потому что за время моей работы у меня нет ни одной компании, которую я создал, завел на тендеры или покрывал каких-то людей. Поэтому я спокоен, я уверен, что иду по правильному пути", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, в ходе заседания Кабинета министров 25 января между Омеляном и премьер-министром Владимиром Гройсманом произошла дискуссия относительно проблемных вопросов в реформировании "Укрзализныци" и ее руководителя Войцеха Балчуна.

Гройсман заявил, что Кабинет министров Украины принял решение о подчинении государственного оператора железных дорог компании «Укрзализныця» непосредственно правительству, что позволит исключить ситуацию превращения компании в заложницу личных отношений и амбиций чиновников разных рангов. При этом Омелян настаивает на пересмотре решения Кабинета министров о выводе публичной акционерной компании "Укрзализныця" из подчинения министерства и передаче в управление Министерства экономического развития и торговли и заявил о намерении идти в суд.