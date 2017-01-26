Украинский авторынок сравнили с мировыми лидерами - разница в десятки и сотни раз (инфографика)

Китайцы и американцы в 2016-м купили вдвое больше автомобилей, чем вся Япония, Германия, Индия, Великобритания, Франция, Бразилия, Италия и Россия, вместе взятые. Причем упоминание вышеперечисленных стран неслучайно: все они — крупнейшие рынки мира. Крупнейшие, но после Китая и США, говорится в материале Нового времени.

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Рынок Поднебесной для автопрома важней, чем американский. И не только потому, что теперь Китай — №1 по продажам, а США — №2: 23,6 млн проданных машин за 2016-й против 17,4 млн. В то же время показатель украинского рынка – всего 0.06 млн. единиц.

США остаются ключевым рынком, который по продажам в 4,2 раза опережает Японию — третью страну по числу купленных машин в мире. В Штатах по-прежнему много потребителей, низкий процент по автокредитам, необычайно популярная программа покупки автомобилей в лизинг и, ввиду жесточайшей конкуренции, относительно невысокая стоимость машин

А вот Китай продолжает свой неудержимый рост, начавшийся еще четверть века назад. В 2016-м продажи здесь увеличились еще на 17,6 %. И это, по данным Китайской ассоциации легковых автомобилей (CPCA), рекордная прибавка за последние три года.

Одним из драйверов стали большие налоговые льготы для покупателей малолитражек с объемом двигателей до 1,6 л.

В компании Mercedes-Benz уже заявили, что минувшие 12 месяцев оказались самыми успешными для марки за всю ее историю в Китае — 472 тыс. проданных автомобилей. Но лидируют здесь Volkswagen и местные производители — Changan и Wuling.

А вот Европа переживает ренессанс: рынок ЕС, на котором за прошедший год нашлись покупатели примерно для 14 млн новых машин, показал лучший результат со времен мирового кризиса 2008-го.

Германия — №4 в мировом рейтинге автопродаж — наращивает результаты третий год подряд: теперь это плюс 4,5 %. Здесь тоже живут патриоты: согласно данным Ассоциации автомобильной промышленности Германии (VDA), лучше всех продаются “свои”: VW — 656 тыс. машин, или пятая часть рынка, Mercedes-Benz (311 тыс.), Audi (289 тыс.).

Великобритании (№6), где доминирует американский Ford, Opel, продающийся под локальным брендом Vauxhall, и все тот же VW.

Рынок легковых автомобилей Франции (№7) вырос на 5,1 % и впервые за пять лет добрался до уровня в 2 млн проданных за год новых машин. Как и ранее, наиболее востребованы национальные производители: Renault (408 тыс.), Peugeot (335 тыс.) и Citroen (195 тыс.).

Подробнее читайте в материале "Чудесный выхлоп" в свежем выпуске журнала "Новое время".