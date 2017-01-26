Повышение железнодорожных тарифов приведет к росту потребительских цен - нардеп

Повышение железнодорожных тарифов напрямую влияет на себестоимость почти всех товаров и услуг, которые потребляют украинцы, и уже через несколько месяцев после этого повышения в Украине произойдет рост потребительских цен.

Об этом в эфире программы "События " на ТРК "Украина" сказал народный депутат Владимир Гусак, комментируя планы государственного монополиста "Укрзализныця" поднять тарифы на грузовые ж/д перевозки, передает «112 Украина».

"Это почувствует на себе каждый украинец. Так же, как сейчас каждый украинец чувствует на себе падение экспорта. У нас экспорт в 2016 году упал на шесть процентов, в том числе, и из-за того, что определенная украинская продукция стала неконкурентной, из-за высоких железнодорожных тарифов. И к сожалению, действительно сейчас выглядит так, что улучшение финансового результата "Укрзализныци" происходит за счет повышения тарифов, то есть за счет остальной экономики Украины", - заявил Гусак.

Также депутат высказал надежду, что скандал вокруг "Укрзализныци" (в данный момент "УЗ" выходит из под управления Министерства инфраструктуры, однако глава этого министерства требует вернуть "УЗ" в его подчинение – Ред. ) не повлияет на работу монополиста.

"Выглядит так, что два министерства не могут разобраться, кто из них будет управлять "Укрзализныцей". И вместо того, чтобы разбираться в рамках правительственных процедур, они пытаются разбираться в публичной плоскости. Это не очень правильно. И мы только надеемся, что все это не повлияет на то, чтобы "Укрзализныця" выполняла свои основные функции. А именно: бесперебойное обеспечение перевозок в Украине грузов и людей", заявил депутат.

Владимир Гусак также подчеркнул, что это уже не первое повышение тарифов на ж/д перевозки за последнее время. Однако данные повышения не привели к улучшению работы государственного монополиста.

"Проблема в том, что "Укрзализныця" в последние годы попала в такое порочный круг. "Укрзализныця" ежегодно повышает тарифы на грузовые перевозки, в 2015 году мы имели повышение тарифов на 30 процентов, в 2016 году это повышение составило 15 процентов. И "Укрзализныця" ежегодно теряет объемы перевозок. Например, в 2016 году падение грузооборота составило 4 процента по сравнению с очень низкой базой 2015 года".