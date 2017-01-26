Омелян анонсировал внеочередное заседание СНБУ, на котором будут приняты кадровые решения по "Укрзализныце"

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) в ближайшее время проведет внеочередное заседание, на котором будут решаться кадровые вопросы в акционерной компании "Укрзализныця".

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Об этом в эфире "News One" сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян.

"У меня был разговор с президентом на этих выходных. Я ему сообщил о неудовлетворительном состоянии дел, что сейчас идет речь не о реформе, а о желании определенных лиц сохранить коррупционное влияние на "Укрзализныцю". Я надеюсь, что будет внеочередное заседание СНБО и мы сможем выслушать все стороны. В связи с этим будет принято правильное кадровое решение для вывода компании вперед и реформирования ее посредством реальных действий, а не лозунгов и презентаций", - сказал он.

Кроме того, министр напомнил, что руководитель компании Войцех Балчун в последнее время занимался музыкой, а не управлением компаниями.

"Он забыл, что последние годы не работал в компаниях, а занимался музыкой. Поэтому вопрос стоит не в том, кто кому Балчун, а в том, кто кому "Укрзализныця". Нужна ли нам действительно высокоэффективная государственная компания, работающая для народа, или компания, которая является источником обогащения для определенного круга лиц", - отметил Омелян.

Как сообщал УНИАН, ранее Омелян завил, что не намерен подавать в отставку и будет "держаться до последнего патрона".

В ходе заседания Кабинета министров 25 января между Омеляном и премьер-министром Владимиром Гройсманом произошла дискуссия относительно проблемных вопросов в реформировании "Укрзализныци" и ее руководителя Войцеха Балчуна.

Гройсман заявил, что Кабинет министров Украины принял решение о подчинении государственного оператора железных дорог компании «Укрзализныця» непосредственно правительству, что позволит исключить ситуацию превращения компании в заложницу личных отношений и амбиций чиновников разных рангов. При этом Омелян настаивает на пересмотре решения Кабинета министров о выводе публичной акционерной компании "Укрзализныця" из подчинения министерства и передаче в управление Министерства экономического развития и торговли и заявил о намерении идти в суд.