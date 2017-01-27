За время работы Балчуна главой УЗ ущерб экономике составил до 50 миллиардов - Омелян
Глава Мининфраструктуры также отметил, что реформирование компании провалено, а процесс корпоратизации остановлен.
За время работы Войцеха Балчуна на должности главы акционерной компании "Укрзализныця" ущерб экономике Украины от неудовлетворительной работы компании составил до 50 миллиардов гривень.
Об этом на своей странице в Facebook написал министр инфраструктуры Владимир Омелян.
"С мая 2016 по январь 2017 из-за крайне неудовлетворительной работы "Укрзализныци" ущерб экономике Украины - до 50 миллиардов гривень. Реформирование провалено, процесс корпоратизации остановлен. Международное сотрудничество и транзит - сорвано. Из запланированных капитальных инвестиций в 11,2 миллиарда гривень выполнено только около половины. В судах проиграно и уже списано со счетов миллиардные суммы", - написал министр.
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По его словам, у него нет никакого личностного конфликта с Балчуном, но то, "что из блестящего менеджера он решил стать низкоквалифицированным работником, которому платят большие деньги украинские налогоплательщики - его личный выбор".
Как сообщал УНИАН, в ходе заседания Кабинета министров 25 января между Омеляном и премьер-министром Владимиром Гройсманом произошла дискуссия относительно проблемных вопросов в реформировании "Укрзализныци" и ее руководителя Войцеха Балчуна.
Гройсман заявил, что Кабинет министров Украины принял решение о подчинении компании "Укрзализныця" непосредственно правительству, что позволит исключить ситуацию превращения компании в заложницу личных отношений и амбиций чиновников разных рангов. При этом Омелян настаивает на пересмотре решения Кабинета министров о выводе публичной акционерной компании "Укрзализныця" из подчинения министерства и передаче в управление Министерству экономического развития и торговли, также он заявил о намерении обжаловать это решение в суде.