За время работы Балчуна главой УЗ ущерб экономике составил до 50 миллиардов - Омелян

За время работы Войцеха Балчуна на должности главы акционерной компании "Укрзализныця" ущерб экономике Украины от неудовлетворительной работы компании составил до 50 миллиардов гривень.

Об этом на своей странице в Facebook написал министр инфраструктуры Владимир Омелян.

"С мая 2016 по январь 2017 из-за крайне неудовлетворительной работы "Укрзализныци" ущерб экономике Украины - до 50 миллиардов гривень. Реформирование провалено, процесс корпоратизации остановлен. Международное сотрудничество и транзит - сорвано. Из запланированных капитальных инвестиций в 11,2 миллиарда гривень выполнено только около половины. В судах проиграно и уже списано со счетов миллиардные суммы", - написал министр.

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По его словам, у него нет никакого личностного конфликта с Балчуном, но то, "что из блестящего менеджера он решил стать низкоквалифицированным работником, которому платят большие деньги украинские налогоплательщики - его личный выбор".

Как сообщал УНИАН, в ходе заседания Кабинета министров 25 января между Омеляном и премьер-министром Владимиром Гройсманом произошла дискуссия относительно проблемных вопросов в реформировании "Укрзализныци" и ее руководителя Войцеха Балчуна.

Гройсман заявил, что Кабинет министров Украины принял решение о подчинении компании "Укрзализныця" непосредственно правительству, что позволит исключить ситуацию превращения компании в заложницу личных отношений и амбиций чиновников разных рангов. При этом Омелян настаивает на пересмотре решения Кабинета министров о выводе публичной акционерной компании "Укрзализныця" из подчинения министерства и передаче в управление Министерству экономического развития и торговли, также он заявил о намерении обжаловать это решение в суде.