Украина и Польша договорились о распределении разрешений на грузоперевозки в 2017 году

Украина и Польша подписали договор о распределении годовой квоты в размере 200 тысяч разрешений на международные грузоперевозки на 2017 год.

Как сообщила пресс-служба Мининфраструктуры, данное решение было принято в ходе заседания Смешанной комиссии по вопросам международных автомобильных перевозок, которое состоялось 25-26 января в Варшаве.

В частности, страны распределили между собой по 40 тысяч разрешений Евро-1, 60 тысяч разрешений Евро-2 и 100 тысяч разрешений Евро-3 и выше. Кроме того, стороны договорились о возможности предоставления дополнительных разрешений для транспортных средств категории Евро-5 и Евро-6.

Также, согласно сообщению, украинская и польская делегации пришли к соглашению о необходимости обращения в таможенные и пограничные службы обеих стран с целью совместного таможенного контроля.

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Кроме того, замминистра инфраструктуры Виктор Довгань, представлявший украинскую сторону на переговорах, подтвердил, что в 2017 году Украина начнет строить пограничную инфраструктуры в соответствии с Межправительственным соглашением о кредите в размере 100 миллионов евро.

Как сообщал УНИАН, в сентябре 2015 года Украина и Польша заключили межправительственное соглашение о предоставлении Украине кредита на 100 миллионов евро. Данные средства предусмотрены на финансирование проектов развития приграничной дорожной инфраструктуры и обустройство пунктов пропуска украинско-польской границы.