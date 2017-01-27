"Укрзализныця" привлекла "Ощадбанк" для онлайн-продажи билетов

Акционерная компания «Укрзализныця» с 25 января подключила к собственному сервису по продаже билетов через интернет государственный «Ощадбанк».

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Как сообщила пресс-служба компании, «Ощадбанк» является одним из крупнейших банков Украины, у которых есть лицензия на интернет-эквайринг.

По данным компании, сейчас к сервису продажи билетов «Укрзализныци» подключены 4 украинских банка-эквайера.

Как сообщал УНИАН, в ноябре 2016 года «Укрзализныця» запустила мобильную версию сайта по продаже железнодорожных билетов. Данная универсальная мобильная версия сайта для заказа билетов и их оплаты банковской картой с помощью смартфонов разработана под любую операционную систему гаджетов.

Кроме того, компания намерена запустить приложение для покупки билетов через смартфоны.

Справка УНИАН. «Государственный сберегательный банк Украины» («Ощадбанк») зарегистрирован Национальным банком Украины 31 декабря 1991 года. 100% акций банка принадлежат государству.