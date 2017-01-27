Украинским железным дорогам нужна неотложная модернизация, а не очередное переподчинение – УСПП

Состояние дел на «Укрзализныце» является критическим, более того – оно угрожает национальной транспортной безопасности, а потому требует безотлагательного решения. Об этом сообщает пресс-служба УСПП.

«Износ вагонного парка отечественных железных дорог подходит к 90%, локомотивов – 70-80%, причем динамика старения намного превышает динамику обновление подвижного состава. Ветхий тяговый подвижной состав нуждается в 40-60% больших расходах на ремонты, кроме того, имеющаяся техника не позволяет увеличить скорость движения поездов. Выходом не может стать ремонт крайне устаревшего оборудования, необходимо строительство новых локомотивов и вагонов», - идет речь в сообщении.

В УСПП отмечают, что проблемы железных дорог больно отражаются на других сферах украинской экономики, мешают им достигать высоких результатов, даже если они способны на такое во время экономического кризиса. Так, из-за «узких мест» в инфраструктуре, дефиците тяги и дизтоплива в прошлом году не дотянули до ожидаемого результата металлурги страны, продемонстрировав меньшие, чем могли бы, объемы выплавки и поступлений дополнительной валютной выручки. Почти исчерпаны резервы перевозок пассажиров, что может привести к снижению мобильности населения. Безусловно, проблемы железнодорожных перевозок можно решить только комплексно, а не путем повышения тарифов на крайне несовершенны транспортные услуги. Об этом УСПП, Антикризисному совету общественных организаций уже приходилось заявлять.

«Непрозрачные государственные закупки, игнорирование возможностей украинского транспортного машиностроения, когда именно благодаря государственным программам, апробированным во всем мире механизмам государственно-частного партнерства можно направить мощности национального производителя на нужды государственного монополиста, непонятная ситуация по управлению структурой – этим явлениям надо немедленно положить конец. Формировать политику управления и модернизации «Укрзализныцы» нужно доверить Министерству инфраструктуры (в случае необходимости и по отдельным задачам – вместе с другими министерствами, высшими исполнительными органами власти). Передача управления правительству может создать дополнительные трудности с переподчинением, координацией деятельности, разработкой и реализацией стратегических программ развития украинских железных дорог», – убежден президент УСПП, председатель Антикризисного совета общественных организаций Анатолий Кинах.

По его мнению, необходимо в сжатые сроки разработать детальную, системную и высокопрофессиональную программу реформирования «Укрзализныцы», включая модернизацию ее подвижного состава, создание безупречных, соответствующих требованиям современности логистических схем перевозок как внутри страны, так и за ее пределами, реализуя огромный транзитный потенциал страны. В такой работе у каждого должна быть своя роль: Министерство инфраструктуры будет помогать осуществлять модернизацию, увязывать работу железных дорог с морскими, воздушными, автомобильными перевозками, КМУ – обеспечивать координацию всех транспортных структур с другими хозяйственными комплексами, направление сюда инвестиционных потоков, налаживание механизмов государственно-частного партнерства и т.п.

Только таким образом можно будет провести техническое переоснащение и модернизацию подвижного состава и железнодорожного полотна, решить задачу повышения пропускной способности сети железных дорог Украины, преодолеть техническое и технологическое отставание от железных дорог европейских стран, повысить инвестиционную привлекательность сферы перевозок, резюмируют в УСПП.