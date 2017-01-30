Toyota потеряла первое место по продажам автомобилей в мире - обогнал Volkswagen

Немецкий автогигант Volkswagen по итогам 2016 года обошел японскую Toyota Motor по продажам автомобилей, сообщает Прайм.

"Мировые продажи Toyota в прошлом году выросли на 0,2% - до 10,17 миллиона машин, а Volkswagen за этот же период увеличил продажи на 3,8% - до 10,3 миллиона автомобилей", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что последние 4 года японский автопроизводитель занимал первое место по продажам в мире.

"Toyota уступила первенство VW из-за различий на основных направлениях сбыта. Немецкий концерн нарастил продажи в Китае за счет снижения налогов в этой стране. А на японском производителе сказался сниженный спрос на территории США", - уточняет издание.

В текущем году на Toyota Motor Corp. по-прежнему будет влиять ситуация на американском рынке. Напомним, что после инаугурации президент США Дональд Трамп утвердил выход страны из соглашения о Транстихоокеанском партнерстве. Политика нового американского лидера направлена на сохранение автомобильного производства в США и создание рабочих мест.