Конфликт вокруг "Укрзализныци" продолжается: Омелян заявил о провале корпоратизации компании

Дальнейший процесс корпоратизации Публичной акционерной компании "Укрзализныця" после регистрации акционерного общества в 2015 году практически остановился, сообщил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян в ходе круглого стола.

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"Корпоратизация "Укрзализныци" провалена. Те планы, которые у нас были, тот график, который у нас был, и который был поддержан главой "Укрзализныци" Балчуном, к сожалению, не выполнен", - сообщил Омелян.

Он также подчеркнул, что "Укрзализныця" должна быть незамедлительно реформирована, чтобы стать локомотивом украинской экономики.

Как сообщал УНИАН, 21 октября 2015 года правительство зарегистрировало публичное акционерное общество "Украинская железная дорога", созданное на базе Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця"). Компания начала хоздеятельность как акционерное общество 1 декабря 2015 года.

В ходе заседания Кабинета министров 25 января между Омеляном и премьер-министром Владимиром Гройсманом произошла дискуссия относительно проблемных вопросов в реформировании "Укрзализныци" и ее руководителя Войцеха Балчуна.

Гройсман заявил, что Кабинет министров Украины принял решение о подчинении компании "Укрзализныця" непосредственно правительству, что позволит исключить ситуацию превращения компании в заложницу личных отношений и амбиций чиновников разных рангов. При этом Омелян настаивает на пересмотре решения Кабинета министров о выводе "Укрзализныци" из подчинения министерства и передаче в управление Министерству экономического развития и торговли, также он заявил о намерении обжаловать это решение в суде.