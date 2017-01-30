Киевский метрополитен ожидает по итогам года 1 миллиард убытка

Коммунальное предприятие «Киевский метрополитен» по итогам 2017 года ожидает получить убыток в размере до 1 млрд грн.

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Как сообщила пресс-служба столичной подземки, такой финрезультат предприятия ожидается в связи с увеличением стоимости электроэнергии и повышением минимальной заработной платы.

«Из-за роста стоимости электроэнергии в три раза и увеличения минимальной заработной платы и, соответственно, всех законодательно установленных отчислений, в этом году Киевский метрополитен снова ожидает убыток до 1 млрд грн», - говорится в сообщении.

При этом представители предприятия отметили, что пока вопрос повышения тарифов на проезд в метро не рассматривался.

Как сообщал УНИАН, по итогам 2016 года Киевский метрополитен получил 76,1 млн грн чистой прибыли против 119 млн грн чистого убытка в 2015 году. В прошлом году Киевский метрополитен получил прибыль впервые за последние 15 лет.