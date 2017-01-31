Гройсман предложил провести "авторитетный" аудит деятельности Балчуна на посту главы "Укрзализныци"

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман предложил провести "авторитетный" аудит деятельности Войцеха Балчуна на должности главы акционерной компании "Укрзализныця".

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Об этом премьер сообщил в эфире телеканала ICTV.

По словам Гройсмана, после проведения такой проверки можно будет оценить действия топ-менеджмента компании и принять соответствующие решения.

"Для управления компанией был назначен менеджер. Если он не устраивает, давайте проведем публичный аудит, авторитетный, чтобы мы знали, что это реальность, а не какие-то нелепые вещи, и решим - если он не справился со своими обязанностями, то разрываем контракт и делаем новый конкурс, и приглашаем на работу нового менеджера", - сказал премьер.

Гройсман отметил, в конфликте, который разгорелся вокруг работы компании, он "на стороне "Украинской железной дороги".

"Я хочу, чтобы это была публичная европейская компания", - сказал премьер, добавив, что правительство готово совместно с Министерством инфраструктуры и руководством "Укрзализныци" продолжить процесс корпоратизации компании.

Как сообщал УНИАН, ранее министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что дальнейший процесс корпоратизации "Укрзализныци" был провален.

"Корпоратизация "Укрзализныци" провалена. Те планы, которые у нас были, тот график, который у нас был, и который был поддержан главой "Укрзализныци" Балчуном, к сожалению, не выполнен", - сказал Омелян.

С конца 2016 года Омелян неоднократно обвинял Балчуна в непрофессионализме и медленном реформировании компании. В ходе заседания Кабинета министров 25 января между Омеляном и премьер-министром Гройсманом произошла дискуссия относительно проблемных вопросов в реформировании "Укрзализныци" и ее руководителя Войцеха Балчуна.

Гройсман заявил, что Кабинет министров Украины принял решение о подчинении компании "Укрзализныця" непосредственно правительству, что позволит исключить ситуацию превращения компании в заложницу личных отношений и амбиций чиновников разных рангов. При этом Омелян настаивает на пересмотре решения Кабинета министров о выводе "Укрзализныци" из подчинения министерства и передаче в управление Министерству экономического развития и торговли, также он заявил о намерении обжаловать это решение в суде.