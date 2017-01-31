Контракт с главой "Укрзализныци" Балчуном истекает 5 июня – Омелян

Срок действия контракта с главой правления публичной акционерной компании "Укрзализныця" Войцехом Балчуном истекает 5 июня текущего года, сообщил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян в интервью УНИАН.

"На год (был подписан контракт с Балчуном – УНИАН). И он заканчивается 5 июня этого года", – сообщил Омелян.

При этом глава Мининфраструктуры отметил, что, согласно действующему законодательству, правительство имеет право досрочно прекратить любые контракты с членами правления или главой правления компании.

Также, по словам Омеляна, Балчун выступил против публикации контракта, ссылаясь на конфиденциальную информацию.

"Кроме того, ни одной декларации руководства "Укрзализныци" нет в публичном доступе, хотя мы неоднократно подчеркивали, что они должны быть опубликованы. Даже есть судебное решение – они обязаны эти данные обнародовать, но не выполняют его", – сказал Омелян.

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Как сообщал УНИАН, Балчун был назначен на должность главы "Укрзализныци" по результатам открытого конкурса распоряжением Кабинета министров 20 апреля 2016 года.

С конца 2016 года Омелян неоднократно обвинял Балчуна в непрофессионализме и медленном реформировании компании. В ходе заседания правительства 25 января между Омеляном и премьер-министром Владимиром Гройсманом состоялась дискуссия по поводу проблемных вопросов в реформировании "Укрзализныци" и ее руководителя Балчуна.

Гройсман заявил, что Кабинет министров принял решение о подчинении "Укрзализныци" непосредственно правительству, чтобы не допустить превращения компании в заложницу личных отношений и амбиций чиновников разных рангов. При этом Омелян настаивает на пересмотре решения Кабинета министров о выводе "Укрзализныци" из подчинения Мининфрастуктуры и передаче в управление Министерству экономического развития и торговли, также он заявил о намерении обжаловать это решение в суде.

В свою очередь, Гройсман предложил провести "авторитетный" аудит деятельности Балчуна на должности главы "Укрзализныци", по итогам которого принять соответствующие кадровые решения.