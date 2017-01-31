Министр инфраструктуры выступил против повышения тарифов "Укрзализныци"

Об этом в ходе встречи с бизнесом в Европейской бизнес ассоциации заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян, сообщает ЦТС.

Министр настаивает, что механизм расходов «Укрзализныци» должен быть прозрачным.

Владимир Омелян подчеркнул, что повышение ж/д тарифов на 25% в 2017 году является политическим решением.

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«Это политическое решение. Чтобы Мининфраструктуры не уличили в спекуляциях, мы разместили этот приказ на своем сайте. Сейчас согласовываем с органами правительства», - отметил министр.

Омелян уточнил, что не намерен менять свою позицию, но финальное решение будет принимать Кабинет министров.

«Я буду выступать за не повышение тарифов до того, как «Укрзализныця» станет прозрачной», - заявил он.

Министр также добавил, что не смог получить от руководства транспортного монополиста объяснения, почему инициированное ими повышение должно составить именно 25%.

«Я этот вопрос задавал УЗ. Четного ответа не получил», - резюмировал Владимир Омелян.

Как сообщалось, ранее представители промышленных ассоциаций обратились к премьер-министру Владимиру Гройсману с просьбой отозвать проект приказа Мининфраструктуры о повышении тарифов «Укрзализныци», поскольку документ был опубликован без предусмотренного законом общественного обсуждения.

По мнению ассоциаций, повышение стоимости услуг Укрзализныци на 25% нанесет значительный ущерб предприятиям реального сектора и экономике страны в целом. Из-за этого порядка 30 тыс. человек могут остаться без работы.