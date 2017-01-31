Мининфраструктуры намерено дважды на 30% снизить сборы в морпортах

Министерство инфраструктуры Украины намерено пересмотреть действующие портовые тарифы и сборы, взимаемые с судов в морских торговых портах страны, в сторону их поэтапного снижения дважды на 30%.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян в ходе встречи с представителями бизнеса в Европейской Бизнес Ассоциации.

"Я ожидаю, что, скорее всего, мы пойдем на снижение сборов в два этапа: 30%, затем еще 30%. Я думаю, что оно (решение о снижении тарифов - УНИАН) точно будет принято до апреля - с четким пониманием этапности этого снижения: или мы это делаем однократно, или мы это делаем в два этапа. Но до апреля это решение будет принято стопроцентно", - сообщил Омелян.

Он также сообщил о договоренности с новым исполняющим обязанности главы Администрации морских портов Украины Райвисом Вецкагансом в течение февраля завершить обсуждения по данному пересмотру тарифов, чтобы уже в марте начать процесс внедрения сниженных сборов в портах.

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Как сообщал УНИАН, в начале ноября 2016 года Министерство инфраструктуры сообщило о намерении до конца текущего года разработать и утвердить новую методику расчета портовых сборов, которая предполагает снижение тарифных ставок как минимум в два раза.

В конце июня Кабинет министров Украины одобрил снижение ставок портовых сборов для транзитных грузов на 50% во всех морских портах страны с целью привлечения дополнительных грузопотоков.

Справка УНИАН. На материковой части Украины насчитывается 13 государственных морских портов. В частности, в Одесском регионе работают Одесский, порт "Черноморск" (бывший Ильичевский), Белгород-Днестровский порты и порт "Южный", в Николаевском регионе расположены Николаевский порт и порт "Ольвия" (ранее специализированный порт "Октябрьск"). Также Украина имеет свои порты в Азовском регионе – Мариупольский и Бердянский, а на Дунае их всего три – Ренийский, Измаильский и Усть-Дунайский. Порты Херсонского региона – Херсонский и Скадовский.

Порты аннексированного Россией в марте 2014 года Крымского полуострова – Керченский, Севастопольский, Феодосийский, Ялтинский и Евпаторийский.