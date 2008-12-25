АМКУ начал расследование на рынках авиатоплива

Антимонопольный комитет Украины начал расследование относительно нарушения антимонопольного законодательства на рынках авиатоплива Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня и.о. председателя АМК Александр МЕЛЬНИЧЕНКО.

По его словам, АМК начал расследование в Киеве, Львове, Одессе и Симферополе. «Мы провели расследование и установили, что, как это ни парадоксально, но если в Борисполе цены на авиатопливо снижаются с сентября, то в других аэропортах они не снижаются, что не отвечает общемировым тенденциям», – сказал А.МЕЛЬНИЧЕНКО.

Он подчеркнул, что задача АМК – в ближайшие дни определить субъектов хозяйствования, которые имеют отношение к этим злоупотреблениям, и привлечь их к ответственности. «И конечно, мы намерены поставить перед ними четкую задачу – снизить цену на авиатопливо», – подытожил и.о. председателя АМК.