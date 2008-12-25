Проезд в Киеве подешевеет

Исполняющий обязанности председателя Антимонопольного комитета Украины Александр МЕЛЬНИЧЕНКО убежден, что цены на проезд в метро и наземном электротранспорте Киева будут снижены.

Об этом он заявил сегодня журналистам, комментируя свою встречу с председателем Киевской городской государственной администрации Леонидом ЧЕРНОВЕЦКИМ.

«Вчера у меня была встреча с Киевским городским председателем, на которой мы обсуждали вопрос тарифов на проезд в электротранспорте Киева. Я убежден, что мы найдем консенсус в вопросе снижения тарифов, и они будут снижены», - сказал А.МЕЛЬНИЧЕНКО.

Вместе с тем, он отметил, что размер снижения тарифов является предметом дальнейших переговоров между КГГА и АМК.

А.МЕЛЬНИЧЕНКО также сообщил, что срок реагирования КГГА на распоряжение АМК относительно снижения цен на проезд в электротранспорте, истекает 30 декабря этого года. «Насколько мне известно, киевская администрация будет просить о незначительном продлении сроков реагирования», - добавил А.МЕЛЬНИЧЕНКО.

Как сообщал УНИАН, КГГА издала распоряжение о повышении стоимости проезда в городском пассажирском транспорте с 4 ноября в 3-4 раза.

11 декабря АМКУ принял решение возбудить дело о незаконности повышения тарифов на проезд в киевском электротранспорте против Киевской городской государственной администрации, Киевского метрополитена и "Киевпасстранса".

Мэр столицы сказал, что считает данное решение АМК популизмом.

16 декабря Антимонопольный комитет Украины рекомендовал Киевской городской государственной администрации, КП «Киевский метрополитен» и КП «Киевпасстранс» на протяжении 10 дней пересмотреть тарифы на проезд в коммунальном транспорте в сторону понижения.

Как сообщил и.о. председателя АМК, «мы видим в действиях КГГА, «Киевпасстранса» и «Киевского метрополитена» признаки нарушения конкурентного законодательства. Мы будем предлагать им пересмотреть уровень тарифов в сторону уменьшения».