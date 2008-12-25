АМК обязал Минтранс разработать порядок формирования тарифов

Антимонопольный комитет Украины обязал Министерство транспорта и связи Украины до 1 марта 2009 года разработать и утвердить порядок формирования тарифов на грузовые перевозки «Укрзализныцей».

Как сообщил журналистам исполняющий обязанности председателя АМК Александр МЕЛЬНИЧЕНКО, такое решение было принято на сегодняшнем заседании комитета.

По словам А.МЕЛЬНИЧЕНКО, порядок формирования тарифов должен быть согласован с АМК и другими ведомствами, а также утвержден приказом Минтранса и зарегистрирован в Министерстве юстиции.

А.МЕЛЬНИЧЕНКО отметил, что отсутствие четкого порядка расчетов тарифов может привести к экономически необоснованной стоимости железнодорожных перевозок. По его словам, АМК продолжает настаивать на создании независимого регулятора – Национальной комиссии регулирования транспорта, что позволит разделить функции Минтрансвязи по управлению и регулированию отрасли.

«В связи с этим Антимонопольный комитет разработал соответствующий проект постановления Кабинета Министров Украины и согласовал его с министерствами экономики, финансов, юстиции и Госкомпредпринимательства. Комитет внес предложение в проект закона, разработанного Министерством экономики относительно создания независимого регулятора транспортной отрасли. К сожалению, Минтранссвязи до сих пор всячески блокирует создание Нацкомиссии», – говорится в пресс-релизе, распространенном АМК.

При этом, как сообщает пресс-служба АМК, в последнее время в комитет поступают жалобы потребителей относительно размеров тарифов на перевозку грузов железнодорожным транспортом.

Как сообщал УНИАН, еще в январе т.г. крупнейшие металлургические предприятия Украины выступали за отмену приказа Министерства транспорта и связи о повышении тарифов на железнодорожные грузоперевозки с 1 февраля т.г.

«В дальнейшем для решения проблемы регулирования тарифов госмонополии предлагаем создать независимый регулирующий орган, Комиссию по регулированию цен и тарифов естественных монополий, как того требует Закон Украины «О естественной монополии» и по аналогии с действующими службами других стран (например, РФ)», - отмечалось в тексте обращения представителей металлургической отрасли Украины к Президенту и премьер-министру.

Справка УНИАН. Выравнивание грузовых тарифов предусмотрено требованиями ВТО, поскольку на данное время существует определенная разница в тарифах при перевозке отдельных видов грузов в экспортном, импортном и внутреннем сообщениях, что не отвечает требованиям Статьи III.4 Генерального Соглашения торговли услугами (ГАТТ) 1994 года.

На первом этапе выравнивания тарифов, в соответствии с распоряжением Кабмина от 1 апреля 2005 г. № 91-р об индексации грузовых железнодорожных тарифов по всем видам сообщений, были уравнены тарифы на перевозку угля, зерна (за исключением перевозок в адрес предприятий Госкомрезерва) и утиля черных металлов. В то же время осталась разница между тарифами на перевозку железорудного сырья, чугуна, проката черных металлов, минеральных удобрений, продуктов питания, нефтепродуктов и др.