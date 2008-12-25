Авиаперевозки в Украине выросли в ноябре-декабре на 1,3%

В ноябре-декабре в связи с мировым финансовым кризисом произошло сокращение темпов роста авиаперевозок украинскими авиакомпаниями.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции глава Госавиаадминистрации, заместитель министра транспорта и связи Александр ДАВЫДОВ.

По его словам, за эти два месяца темпы роста авиаперевозок пассажиров украинскими авиакомпаниями выросли по сравнению с аналогичным периодом 2007 года только на 1,3%. При этом на международных регулярных рейсах будет иметь место снижение авиаперевозок на уровне около 10%, на внутренних регулярных рейсах ожидается рост 7%.

По словам А.ДАВЫДОВА, наблюдается сокращение перевозок ведущими украинскими авиакомпаниями, в частности, в ноябре «Аэросвит» снизил объемы перевозок на 13%, Международные авиалинии Украины – на 7,8%. По данным А.ДАВЫДОВА, почти на треть снижены объемы грузоперевозок ведущими отечественными авиакомпаниями, занимающимися этими перевозками.

Кроме того, он сообщил, что отмечается существенное снижение объемов чартерных рейсов в ноябре-декабре – на 40%. «То есть наши граждане стали меньше летать за границу, по таким основным направлениям отдыха, как Египет, Эмираты, Турция», – отметил А.ДАВЫДОВ.

По словам главы Госавиаадминистрации, несмотря на отмену многих рейсов и сокращение объемов авиаперевозок в ноябре-декабре, по итогам 2008 года ожидается объем роста авиаперевозок отечественными компаниями на уровне 25% – до 6,17 млн. пассажиров.

При этом аэропорты в 2008 году обслужат около 10,7 млн. человек, что на 16-17% больше, чем в 2007 году.