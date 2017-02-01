С осени из аэропорта "Львов" начнет полеты новый лоукостер - Омелян

С осени 2017 года из международного аэропорта "Львов" начнет полеты новая лоукост-компания. Об этом в эфире канала "24" сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян.

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При этом он отказался указать название авиакомпании, аргументируя это коммерческими договоренностями.

"Лоу-косты будут. Но я не могу назвать эту авиакомпанию. У нас переговорный процесс. Мы договорились с компанией, которая заходит в Украину в этом году, что мы не имеем права разглашать и комментировать это. Львов "полетит" точно осенью, возможно даже раньше", - сказал министр.

Он также отметил, что начало полетов данной авиакомпании из Киева пока откладывается из-за не решенного вопроса с назначением нового руководителя международного аэропорта "Борисполь".

"Эта компания ждет его де-юре вхождения в должность", - уточнил Омелян.

Напомним, что с 2015 года в Украине активно обсуждают заход на рынок крупнейшего лоукостера Европы - авиакомпании Ryanair. При этом и руководство аэропорта "Львов", и представители Министерства инфраструктуры отказываются отвечать на вопросы журналистов о переговорах с данной авиакомпанией.

При этом в конце 2016 года замминистра инфраструктуры Евгений Кравцов подтвердил, что детали переговоров не разглашаются по требованию Ryanair.

Ранее Госавиаслужба сообщила, что количество перевезенных в 2016 году пассажиров на 2,1% превысило показатель "пикового" 2013 года, что свидетельствует о восстановлении украинского рынка пассажирских авиаперевозок после спада в 2014-2015 годах.

Украинские авиакомпании в 2016 году увеличили перевозку пассажиров по сравнению с результатом 2015 года на 31,2% – до 8,274 млн человек. В то же время, пассажиропоток через украинские аэропорты по итогам прошлого года вырос на 20,9% – до 12,928 млн человек.