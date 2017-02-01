В Евросоюзе предложили Украине альтернативу вместо договора об "открытом небе" – министр

Еврокомиссия посоветовала Украине не ждать подписания договора об "открытом небе" с Европейским Союзом, а договариваться с каждой страной в двустороннем порядке. Об этом сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян в эфире телеканала "24".

Читайте такжеС осени из аэропорта "Львов" начнет полеты новый лоукостер - Омелян

"Чтобы не ждать, Еврокомиссия посоветовала нам заключать двусторонние соглашения на основании положений об "открытом небе". Это параллельный процесс, который не вредит. И это работает", - сказал министр.

Он отметил, что вопрос Гибралтара, который является предметом спора между Великобританией и Испанией, остается нерешенным.

"Эта проблема очень простая, исключительно внутренняя, европейская. Они никак не могли поделить Гибралтар. Постоянные споры Испании и Великобритании приводили к тому, что ряд соглашений, не только с Украиной, но и с другими государствами, заблокированы", - добавил министр.

Как сообщал УНИАН, ранее Омелян заявил, что рассчитывает на подписание соглашения об "открытом небе" с Евросоюзом в 2017 году.

Украина на протяжении нескольких лет ведет переговоры с ЕС об общем авиационном пространстве, которое позволило бы украинским и европейским авиакомпаниям свободно работать на пространстве Евросоюза и Украины. Однако подписание соглашения невозможно без решения спора между Великобританией и Испанией относительно Гибралтара, который актуализировался после референдума о выходе Великобритании из Евросоюза.

Украина не имеет права самостоятельно принимать какие-либо односторонние решения в данном направлении. Вопрос определения Гибралтара обсуждается европейской и украинской сторонами с июня 2014 года. При этом в остальной части соглашение было парафировано еще в 2013 году.