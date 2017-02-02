Европейская Бизнес Ассоциация выступила против повышения железнодорожных тарифов

Представители бизнеса – члены Европейской Бизнес Ассоциации (ЕВА) во время круглого стола с руководством «Укрзализныци» и Мининфраструктуры выступили против запланированного на этот год повышения железнодорожных тарифов.

По словам представителя компании «Кернелл» Виталия Вергирского, в 2016 году, помимо прямого роста тарифов на 15%, грузоотправители получили скрытое повышение, которое в отдельных случаях достигало 50%. При этом «Укрзализныця» продолжает терять миллиарды гривен из-за плохой оборачиваемости подвижного состава.

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«У вас простой вагонов – двое суток. При погрузке зерновозов 1800 вагонов в сутки – это 3600 вагонов или 80 млн грн. Умножьте это на каждый день отгрузки зерновых, и вы получите миллиарды. Работайте над оборотом. Это ваш оборот и это ваши деньги. Более того, в прошлом году произошло скрытое поднятие тарифов от изменения планов формирования поездов. Тариф от Волчанска в Беларусь увеличился на 8 тыс. грн. Это 50%. Вы его уже подняли один раз, что вы теперь хотите!?» - заявил Виталий Вергирский.

«Мы предлагаем органам власти ввести мораторий на любое повышение тарифов до создания независимого органа – Национальной комиссии регулирования транспорта. Как раз у Министерства инфраструктуры будет хороший стимул способствовать созданию такого органа, - заявил председатель Федерации металлургов Сергей Беленький.

«В прошлом году украинская металлургия, ГМК не досчитались 7% производства руды. Во втором полугодии 2016 года производство стали оказалось меньше, чем в первом полугодии, на 600 тыс. тонн. Это негативная тенденция из-за того, что у предприятий нет ликвидности, нет ресурсов для модернизации. Проще всего монополисту. Можно поднять цены на 25% и профинансировать инвестпрограмму на 27 млрд грн. К сожалению, ни одна компания в рынке этого сделать не может. «Метинвест» этого тоже сделать не может. Поэтому, если вы возьмете с нас эти деньги, то мы просто меньше проинвестируем в экологические и другие проекты», - заявил Сергей Скорбун, начальник отдела маркетинга дирекции по логистике и закупкам холдинга «Метинвест».

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«Тарифы на ж/д перевозки в Украине одни из самых дорогих. В других странах нет таких тарифов за подачу, диспетчеров, железнодорожные станции, за зачистку. Мы должны говорить не о еще большем повышении тарифа, не о прибыльности железной дороги, а об улучшении качества работы УЗ. Сколько есть в мире железнодорожных компаний, которые прибыльны? Начиная с польских, все неприбыльны традиционно. На железную дорогу смотрят не как на источники прибыли, а как на инфраструктуру для работы экономики», - пояснил Мигель Машаду, председатель Ассоциации «Укрцемент».

Против повышения тарифов «Укрзализныци» выступили и представители других предприятий аграрной, металлургической, химической и строительной отраслей.

Напомним, в конце прошлого года Министерство инфраструктуры Украины одобрило финансовый план «Укрзализныци» на 2017 год, который предусматривает повышение грузовых тарифов на 25%, а пассажирских – на 35%. В настоящее время проект приказа о повышении тарифов проходит процедуру общественного обсуждения.