После 55 лет закрытого неба: American Airlines открыла офис на Кубе

Американская авиакомпания American Airlines открыла свой первый офис на Кубе. Офис расположен в здании бизнес-центра в гаванском районе Мирамар.

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На церемонии открытия присутствовали посол США в Гаване Джеффри Де Лаурентис и несколько топ-менеджеров American Airlines, сообщает RNS со ссылкой на Nuevo Herald.

Регулярное воздушное сообщение между Кубой и США было остановлено 55 лет назад и возобновлено в сентябре 2016 года. American Airlines стала третьей американской авиакомпанией, которая возобновила полеты на Кубу после восстановления авиасообщения, отмечает издание.

Напомним, президент США Барак Обама посетил Кубу в марте прошлого года. Это был первый визит американского президента с 1928 года. О перезагрузке отношений с Гаваной Барак Обама объявил еще в декабре 2014 года. В 2015 году между странами было восстановлено коммерческое авиасообщение. В столицах заработали посольства США и Кубы.