После 55 лет закрытого неба: American Airlines открыла офис на Кубе
American Airlines стала третьей американской авиакомпанией, которая возобновила полеты на Кубу после восстановления авиасообщения.
Американская авиакомпания American Airlines открыла свой первый офис на Кубе. Офис расположен в здании бизнес-центра в гаванском районе Мирамар.
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На церемонии открытия присутствовали посол США в Гаване Джеффри Де Лаурентис и несколько топ-менеджеров American Airlines, сообщает RNS со ссылкой на Nuevo Herald.
Регулярное воздушное сообщение между Кубой и США было остановлено 55 лет назад и возобновлено в сентябре 2016 года. American Airlines стала третьей американской авиакомпанией, которая возобновила полеты на Кубу после восстановления авиасообщения, отмечает издание.
Напомним, президент США Барак Обама посетил Кубу в марте прошлого года. Это был первый визит американского президента с 1928 года. О перезагрузке отношений с Гаваной Барак Обама объявил еще в декабре 2014 года. В 2015 году между странами было восстановлено коммерческое авиасообщение. В столицах заработали посольства США и Кубы.