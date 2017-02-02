Сервис такси Uber начал работу в Одессе

Международный онлайн-сервис для заказа такси Uber, позволяющий вызвать машину, отслеживать ее перемещение и оплачивать заказ банковской карточкой, со 2 февраля начал работать в Одессе.

Об этом говорится в сообщении компании.

Согласно сообщению компании, стоимость подачи авто составит 5 гривень, тариф за 1 км - 4,50 гривни, а минимальная стоимость поездки - 14 гривень. Пользователи сервиса смогут оплатить поездку как безналичным расчетом, так и с помощью наличных.

"Одесса стала вторым городом Украины, где был запущен сервис Uber. С момента запуска Uber в Киеве в июне прошлого года почти 300 000 киевлян воспользовались сервисом. Uber в Украине демонстрирует рекордные темпы роста в регионе Европа, Ближний Восток и Африка", - добавили в компании.

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Как сообщал УНИАН, в конце января Uber сменил руководителя украинского офиса компании. Новым главой Uber в Украине вместо Аркадия Вершебенюка, который занимал данную должность с 2015 года и занимался запуском сервиса в Украине, стал Алексей Стах.

Uber начал работу в Украине 30 июля 2016 года. Сервис позволяет с помощью смартфона вызвать машину, отслеживать ее перемещение и оплачивать заказ банковской картой. Первым городом для запуска сервиса стал Киев. Сервис для заказа такси Uber уже работает более чем в 75 странах и 500 городах по всему миру.