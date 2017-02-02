В Киеве запустят два новых автобусных маршрута

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

«Мы делаем все, чтобы Киев был современным и комфортным городом, по которому удобно передвигаться – и значительную роль в этом играет общественный транспорт. В прошлом году мы значительно обновили подвижной состав коммунального транспорта столицы. В частности, капитально отремонтировали 260 единиц подвижного состава. Закупили 61 троллейбус и 11 новых современных трамваев с низким уровнем пола. А также приобрели 50 автобусов, которые сегодня здесь осмотрели, – подчеркнул Виталий Кличко. – Уже через неделю они начнут курсировать на маршрутах в столице – новыми автобусами усилят существующий подвижной состав, а на трех маршрутах его полностью обновят. Таким образом, сократится и интервал движения столичных автобусов», – рассказал городской голова.

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Мэр столицы отметил, что по результатам тендера были закуплены 50 автобусов МАЗ, которые отвечают всем современным украинским и европейским стандартам и нормам.

«Эти автобусы имеют низкий пол, приспособленный для людей с особыми потребностями, обустроены кондиционерами, экологическое состояние соответствует стандартам EURO-5», – отметил мэр.

Виталий Кличко подчеркнул, что закупка новых автобусов позволит также открыть новые магистральные маршруты № 118 «ст. м. Черниговская – ст. м. Политехнический институт» и № 119 «ул. Смолича – Контрактовая площадь».

«Столичная власть обновляет общественный транспорт в столице, чтобы он стал хорошей альтернативой частным перевозчикам, которые сегодня повышают тарифы на проезд. И мы не только закупаем новый транспорт, но и открываем два новых маршрута по рекомендации Всемирного банка, совместно с которым разработали новую транспортную схему города», – отметил мэр столицы.

Виталий Кличко также отметил, что в июле 2015 года была создана спецстанция техобслуживания, которая работает над обновлением автобусного парка.