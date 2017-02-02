"Укрзализныця" запустила приложение для продажи билетов через смартфоны - Балчун

Публичная акционерная компания "Укрзализныця" сегодня, 2 февраля, запустила приложение для продажи билетов на поезда через смартфоны.

Об этом на пресс-конференции сообщил глава компании Войцех Балчун.

"Мы раньше говорили о запуске приложения для продажи билетов. Как раз сегодня приложение начало работать", - сказал он.

Балчун уточнил, что компания пока запустила данное мобильное приложение на базе операционной системы Аndroid, но вскоре эта услуга станет доступна владельцам мобильных устройств, которые функционируют на базе операционной системы iOS.

Он сообщил, что пользователи могут скачать данное мобильное приложение в Google Play на своих смартфонах и планшетах.

"Мы хотим комплексно изменить устаревшие стандарты в обслуживании пассажиров, чтобы они смогли почувствовать, что "Укрзализныця" работает для клиента. Кроме разработки и внедрения мобильных сервисов, мы фокусируемся также на приобретении новых пассажирских вагонов, изменении их дизайна, обновлении постельного белья, стремимся предоставлять услуги нового качества", - отметил председатель правления компании.

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Как сообщал УНИАН, ранее "Укрзализныця" планировала запустить мобильное приложение, позволяющее осуществлять покупку билетов с помощью смартфона, до конца 2016 года.

В ноябре прошлого года "Укрзализныця" внедрила мобильную версию сайта по продаже железнодорожных билетов.

В этом году компания анонсировала планы до конца 2017 года оборудовать железнодорожные вокзалы терминалами самообслуживания по продаже билетов на поезда.