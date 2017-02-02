Балчун намерен возглавлять "Укрзализныцю" до завершения контракта в мае 2017 года

Глава акционерной компании "Укрзализныця" Войцех Балчун не намерен увольняться с занимаемой должности и намерен возглавлять компанию до истечения срока его контракта, который рассчитан до мая 2017 года. Об этом он заявил на пресс-конференции.

"В моей ситуации есть два варианта - правительство всегда меня может уволить с работы, даже во время действия контракта. И также я могу разорвать этот контракт. Контракт у меня до мая", - сказал он.

На вопрос, готов ли он сам уйти в отставку, Балчун ответил: "Зачем?"

При этом глава "Укрзализныци" отказался отвечать на вопрос о том, планирует ли он продолжить контракт после его завершения. "Я не хочу это комментировать", - сказал он.

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Как сообщал УНИАН, ранее министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что из-за разногласий относительно "Укрзализныци" с главой компании Балчуном один из них должен будет уйти.

"Кто-то будет новый – или министр, или глава "Укрзализныци", – сказал министр.

С конца 2016 года Омелян неоднократно обвинял назначенного в апреле 2016 года на пост главы "Укрзализныци" поляка Войцеха Балчуна в непрофессионализме и медленном реформировании компании. В ходе заседания правительства 25 января между Омеляном и премьер-министром Владимиром Гройсманом состоялась дискуссия по поводу проблемных вопросов в реформировании "Укрзализныци" и ее руководителя Войцеха Балчуна. В тот день Омелян передал Гройсману пакет документов, свидетельствующих о неэффективной работе Балчуна, а также собранные министерством факты коррупции на предприятии.