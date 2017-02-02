Участники рынка против повышения тарифов на грузовые железнодорожные перевозки и выступают за создание госрегулятора в транспортной сфере

Такое мнение высказали участники рынка грузовых перевозок в ходе дискуссии, проводимой под эгидой Государственной регуляторной службы.

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В частности, гендиректор входящего ввертикально интегрированную горно-металлургическую группу «Метинвест» Центрального горно-обогатительного комбината Дмитрий Шевчик в ходе дискуссии отметил, что предлагаемое «Укрзализныцей» повышение тарифов на 25% потребует дополнительных затрат его предприятия в размере 340 млн грн, которые не предусмотрены в бизнес-плане на этот год.

Он также подчеркнул, что прежде чем инициировать повышение ж/д тарифов, «Укрзализныця» должна обнародовать проект финансового плана на текущий год и обосновать необходимость пересмотра тарифов.

Присутствовавший на мероприятии директор по логистике энергетического холдинга «ДТЭК» Орест Логунов отметил, что «Укрзализныця» за последние 10 лет не инвестировала достаточно средств для обновления подвижного состава, поэтому инициированное повышение тарифов на перевозки необоснованно. «Позиция шахтеров – заморозить повышение тарифов, создать независимый орган, а затем принять взвешенное решение», – сказал Логунов.

По мнению президента объединения предприятий «Укрметаллургпром» Александра Каленкова, повышение тарифов возможно лишь после повышения эффективности и прозрачности работы «Укрзализныци», а также после создания государственного регулятора – Национальной комиссии по регулированию сферы транспорта, которая возьмет на себя функции тарифообразования, в том числе на железной дороге.

«Должен быть создан независимый регулятор, чтобы принимать незаангажированные решения», – считает Каленков.

При этом он подчеркнул, что если к рынку не прислушаются и повысят тарифы, то горно-металлургический комплекс потеряет как минимум 30 тыс. работников из-за необходимости сокращать затраты.

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Глава ассоциации «Укрцемент» Мигель Машаду в ходе дискуссии отметил, что «Укрзализныця» должна стать эффективным предприятием за счет собственных резервов.

«Важно изменить «Укрзализныцю» и создать эффективное предприятие не за счет потребителей ее услуг, а за счет своих внутренних резервов», – сказал он.

Вице-президент ассоциации «Стекло Украины» Владимир Цветов, также присутствовавший на мероприятии, отметил, что стекольные предприятия были вынуждены оптимизировать свои расходы еще в 2013 году в связи с экономической ситуацией в стране и преимущественно перешли на услуги автотранспорта, отказавшись от железнодорожных перевозок из-за их высокой стоимости.

«Давайте обсуждать не рост тарифов, а получение денег из других источников. Я выступаю за мораторий на рост тарифов», – сказал Цветов.

В свою очередь, президент «Укркондпрома» Александр Балдынюк отметил, что возможное повышение грузовых тарифов приведет к потере части экспорта и к увеличению себестоимости продукции на 2,5-3%.

При этом гендиректор Мариупольского меткомбината им Ильича Юрий Зинченко высказал мнение, что рост тарифов возможен только при условии, что «Укрзализныця» направит все средства от их повышения на модернизацию и обновление дефицитного подвижного состава.

«В прошлом году у нас было обеспечение вагонами на уровне 15-17% от реальных потребностей», – сказал он.

По словам Зинченко, Украина снижает объемы производства стали в том числе из-за ежегодных необоснованных повышений тарифов «Укрзализныци».

«Нынешнее повышение делает 10% наших заказов нерентабельными, и чтобы не залезать в убытки, мы вынуждены будем отказаться от них. А 10% заказов только для комбината имени Ильича – это 1,4 млн тонн грузов, которые также потеряет «Укразализныця», – сказал Зинченко, добавив, что необходимо отозвать приказ о росте грузовых тарифов до того момента, пока не будет создан независимый регулятор по тарифообразованию в транспортной сфере.

В свою очередь, присутствующий на мероприятии глава правления «Укрзализныци» Войцех Балчун отметил, что необходимость повышения ж/д тарифов обусловлена увеличением акциза на топливо, земельного налога, стоимости электроэнергии, а также необходимостью обновления подвижного состава, износ которого достиг критических масштабов.

«Мы знаем обо всех наших «патологиях» в компании, но нам нужно иметь условия для реализации инвестиций и реструктуризации долгов», – сказал Балчун.

Он также отметил, что от повышения тарифов в этом году «Укрзализныця» рассчитывает получить дополнительно 10 млрд грн, которые направит на обновление подвижного состава, в частности, на закупку около 9 тыс. вагонов.

«Мы хотим открыть отдельный счет, куда будем перечислять все средства, вырученные от повышения тарифа, и будем отчитываться за все потраченные средства перед бизнесом», – заверил Балчун.

Глава «Укрзализныци» также предложил бизнесу подписать соглашение о долгосрочной ценовой политике в компании, «чтобы рынок имел возможность планировать».

Вместе с тем, крупнейший акционер швейцарской компании Ferrexpo с горнорудными активами в Украине Константин Жеваго подчеркнул, что «Укрзализныця» должна стать прозрачной компанией и раскрыть структуру формирования ж/д тарифов.

«Мы должны увидеть структуру себестоимости тарифа, которую «Укрзализныця» не раскрывает. Это не европейская практика, если не назвать это полным беспределом. Это то, что не дает нам разобраться в этом темном болоте», – сказал он.

При этом Жеваго акцентировал внимание на проблеме коррупции в «Укрзализныце» и плохой коммуникации компании с участниками рынка.

«Мы (Ferrexpo – УНИАН) покупаем вагон за 27 тыс. долл. "Укрзализныця" в тот же период – за 30-32 тыс. долл. Разница в 3 тыс. долл. на вагоне, умножаем на 9 тыс. вагонов (которые «Укрзализныця» хочет купить в этом году – УНИАН) и получаем 27 млн долл. разницы», – сказал Жеваго.

Как сообщал УНИАН, в конце 2016 года тарифный комитет Министерства инфраструктуры согласовал предложенное в проекте финансового плана «Укрзализныци» повышение тарифов на грузовые перевозки железнодорожным транспортом в 2017 году на 25%.