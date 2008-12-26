За пролет над Россией будут платить

Минэкономразвития подтвердило, что в 2009 году система сбора роялти за пролет над территорией России иностранных авиакомпаний пересматриваться не будет, сообщает k2kapital со ссылкой на “Коммерсант”.

Переговоры могут быть возобновлены только после вступления России в ВТО. Это значит, что "Аэрофлот" вопреки требованию ФАС останется получателем порядка 500 млн. долл. дополнительных доходов.

Россия не будет вести переговоры по модернизации системы сбора платежей иностранных авиакомпаний за транссибирские перелеты до момента присоединения к ВТО. Об этом заявил директор департамента торговых переговоров Минэкономики Максим Медведков. Как пояснили в Минэкономики, в 2004 году, Еврокомиссия, подписывая протокол о завершении двусторонних переговоров по ВТО, поставила в качестве условия модернизацию платежей за транссибирские перелеты авиакомпаний стран-членов ЕС.

Такое обещание было дано. После этого российские авиационные власти провели переговоры с Еврокомиссией и согласовали общие параметры модернизации платежей, но подписаны Россией они не были. Еще раз в 2007 году ЕС был уведомлен о том, что российское правительство готово к такой модернизации только после присоединения к ВТО.

Такая позиция означает сохранение существующей системы платежей за транссибирские перелеты в неизменном виде: как минимум весь 2009 год "Аэрофлот" будет по-прежнему взимать эти деньги. Официально общая сумма получаемых "Аэрофлотом" роялти не называется, но по данным “Коммерсанта”, сейчас она составляет порядка 500 млн. долл., из которых около 300 млн. долл. остается на балансе "Аэрофлота". Оставшиеся средства перечисляется в бюджет в виде налогов, а также на нужды Росаэронавигации и Росавиации.