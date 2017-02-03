Продажи новых коммерческих автомобилей в Украине выросли на 74%

Объем продаж новых коммерческих автомобилей в Украине в январе 2017 года по сравнению с январем 2016 года вырос на 74% и составил 784 авто, сообщила пресс-служба ассоциации "Укравтопром".

Лидером месяца стала марка Renault с объемом продаж 179 машин. По сравнению с январем 2016 года спрос на новые коммерческие автомобили марки Renault вырос почти в 2,4 раза.

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На втором месте оказались сразу два автомобильных бренда: итальянский Fiat и российский ГАЗ, которые продали по 88 автомобилей. При этом продажи автомобилей Fiat увеличились на 66%, а ГАЗ - на 11%.

Третье место досталось Ford, январские продажи которого выросли в 4,5 раза - до 81 автомобиля.

Как сообщал УНИАН, по данным "Укравтопрома" объем продаж новых коммерческих автомобилей в Украине в 2016 году по сравнению с 2015 годом вырос на 62% и составил 8,354 тысячи авто.