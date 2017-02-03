В Авдеевке частично возобновили мобильную связь

Крупнейшие украинские операторы мобильной связи lifecell, "Киевстар", "МТС Украина" (бренд Vodafone) и крупнейший оператор фиксированной связи Украины "Укртелеком" заявили о частичном возобновлении мобильной связи в городе Авдеевка (Донецкая область), оказавшейся в эпицентре боевых действий на востоке Украины, сообщили пресс-службы компаний.

"Несмотря на отсутствие энергоснабжения в Авдеевке, "Киевстар" обеспечивает мобильной связью местных жителей, благодаря двум мобильным станциям, которые нам удалось запустить в работу от дизель-генераторов. Одна находится в промзоне, на территории коксохимического завода, другая - непосредственно в городе", - сообщила УНИАН пресс-служба оператора "Киевстар".

При этом, глава "Киевстара" Петр Чернышов на своей странице в соцсети Facebook написал, что компания намерена организовать закупку продукции первой необходимости.

"Естественно, связь – не единственное, что сейчас крайне необходимо нашим согражданам. Поэтому мы организовали через наших партнеров – благотворительные фонды – закупку простых, но таких нужных вещей – питьевой воды и продуктов", - отметил он.

Технический директор "МТС Украина" Евгений Фрунза отметил, что оператор "МТС Украина" обеспечивает работу сети в Авдеевке также с помощью дополнительных источников питания.

"Сейчас связь есть в районе железнодорожного вокзала и в центральной части города. Работа сети из-за перегрузки может быть нестабильной, но у абонентов есть возможность позвонить", - сообщил он.

В пресс-службе оператора lifecell УНИАН уточнили, что с помощью двух автоматических телефонных станций (АТС) оператор обеспечил связью около 7 тысяч абонентов в северо-западной части Авдеевки и ближе к центру.

Кроме того, директор по корпоративным коммуникациям оператора фиксированной связи "Укртелеком" Михаил Шуранов сообщил УНИАН, что по состоянию на 3 февраля в Авдеевке работает единственная АТС на дизель-генераторе, топливо для которой периодически подвозиться.

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"Это дает связь фиксированной телефонии приблизительно для 2 тысяч абонентов, что составляет около 65% всех абонентов, использующих стационарные телефоны. Интернетом теоретически может воспользоваться 300 абонентов "Укртелекома" при условии, что у них решен вопрос электропитания их локальных устройств", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, Авдеевка Донецкой области с 29 января подвергается массированным ударам российскими войсками и контролируемыми РФ боевиками на Донбассе, используя тяжелую артиллерию, системы "Град" и танки.

30 января в 23:00 в результате обстрелов были повреждены ЛЭП и прекращено электроснабжение и водоснабжение города, а также Авдеевского коксохима и Донецкой фильтровальной станции.

По состоянию на утро 3 февраля интенсивность обстрелов несколько уменьшилась, что позволили спасателям и ремонтникам заняться восстановлением коммунальных систем города, в особенности подачей энергоснабжения.