Завышенные тарифы в Одесском порту покрывают миллионные переплаты и коррупцию

Об этом пишет «Левый берег» в статье «Где буксуют реформы, или кому невыгоден приход международного инвестора в Одесский порт».

Издание уточняет, что компания P&O Maritime, которая является дочерней структурой крупнейшего портового оператора DP World (ОАЭ), в октябре 2016 года подписала меморандум с Министерством инфраструктуры о готовности инвестировать 50 млн долларов в развитие ОМТП.

«Приход инвестора, по расчетам транспортного ведомства, позволит снизить стоимость обслуживания судов, которая сегодня находится на откровенно неконкурентном уровне. По словам министра, на госпредприятии не прекращается системное разворовывание бюджетных средств. «Они получают деньги от кражи дизеля, получают деньги за бесконечные ремонты, непрозрачные платежи», - приводит издание высказывание Владимира Омеляна о преступных схемах в ОМТП.

В подтверждение слов министра издание проанализировало расходы госпредприятия. Выяснилось, что затраты на ремонт 12 буксиров портофлота в последние три года составили более 20 млн гривен. Почти столько же ежегодно тратится на содержание пустующего ремонтного дока. Еще два буксира готовы к списанию, но их не спешат снимать с баланса, так как техническое обслуживание позволяет ежегодно списывать миллионы гривен.

«Получается обратная математика: частые поломки старых буксиров – выгодно, обновление флота – невыгодно", - приходит к выводу автор статьи.

Также, по информации издания, расходы на покупку горюче-смазочных материалов для буксиров с 2014 года удвоились - до 22 млн. гривен.

«Если сравнить цены на топливо, то выяснится, что в 2016 году одесситы закупали его по 22 грн./кг, а в порту «Южный» цена составляла около 16 грн./кг», - указывается в материале.

Указывается, что по сравнению с другими портами Черноморского бассейна тарифы в ОМТП выше минимум на 20%. На содержание буксиров идет не более 15% из почти 400 млн. гривен прибыли госпредприятия, остальное тратится на содержание непроизводственных объектов и повышение зарплат администрация порта. В частности, убытки аквапарка «Посейдон» в 2015-2016 годах составили 3 млн гривен, а гостиницы «Одесса» - более 800 тыс. гривен. Зарплата же руководителя ГП Игоря Ткачука за два года выросла в 14 раз - до 310 тыс. гривен в месяц.

«И аквапарк, и гостиница являются удобными объектами, чтобы дать «подкормиться» профсоюзам, поддержать лояльность с их стороны. Но такая «сплоченность» коллектива дорого обходится украинскому налогоплательщику. За содержание этого коммунизма в отдельно взятом ГП страна расплачивается потерей грузопотока, инвестиций, доходов бюджета», - резюмирует автор материала.

Как сообщалось, Министерство інфраструктури ведет переговоры с портовыми операторами Hutchison Ports (Корея) и DP World (ОАЭ) о работе в украинских портах. В частности, Hutchison Ports готов развивать контейнерные терминалы в порту «Черноморск», а DP World нацелен на оптимизацию роботы буксирного флота Одесского МТП.