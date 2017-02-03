Мининфраструктуры подготовило три поезда для эвакуации более 3,5 тысяч жителей Авдеевки

Министерство инфраструктуры Украины совместно с Публичной акционерной компанией "Укрзализныця" подготовило три состава электропоездов для эвакуации свыше 3,5 тысячи человек из оказавшейся в эпицентре боевых действий на востоке страны Авдеевки в город Покровск Донецкой области (ранее - Красноармейск).

Об этом сообщили в пресс-службе Мининфраструктуры со ссылкой на итоги заседания Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций относительно ситуации в Авдеевке, которое состоялось сегодня в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) под председательством премьер-министра Украины Владимира Гройсмана. В заседании принял участие заместитель министра инфраструктуры Юрий Лавренюк.

Ситуация в Авдеевке остается сложной, так, 2 февраля в 19:15 в результате обстрела были обесточены пост дежурного по станции, все светофоры и стрелочные переводы. Пригородное движение осуществляется только до станции Очеретино для обеспечения безопасности пассажиров.

"При получении соответствующего приказа об эвакуации жителей, приблизительно через 3-4 часа будет подан первый состав электропоезда, вместимостью 1200 человек до станции Красноармейск, следующий состав электропоезда будет подан через 1,5 часа (общее количество таких составов - 3)", - подчеркивается в сообщении.

В пресс-службе министерства УНИАН уточнили, что все три состава электропоездов, вместимостью 1200 человек каждый (со стоячими местами), будут курсировать до Покровска.

По данным пресс-службы, на сегодняшний день на участке Авдеевка - Чаплино курсирует один поезд. Отправление поезда со станции Авдеевка - 15:40.

Читайте такжеЕльченко: Россия проигнорировала более 200 запросов Украины прекратить боевые действия вокруг Авдеевки

Как сообщал УНИАН, Авдеевка Донецкой области с 29 января подвергается массированным ударам, однако по состоянию на утро 3 февраля интенсивность обстрелов несколько уменьшилась, что позволило спасателям и ремонтникам заняться восстановлением коммунальных систем города, в особенности подачей энергоснабжения. В ходе артиллерийских ударов погибли не менее 10 украинских военнослужащих, есть потери среди мирного населения и спасателей.