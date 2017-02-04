Президент подписал закон об электронной оплате проезда в пассажирском транспорте

Согласно сообщению на сайте Верховной Рады, соответствующий закон №4121 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно внедрения автоматизированной системы учета оплаты проезда в городском пассажирском транспорте» возвращен в парламент с подписью президента.

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Как отмечается в пояснительной записке к документу, местные органы власти должны иметь полномочия внедрять автоматизированные системы оплаты проезда в городском транспорте независимо от форм собственности и самостоятельно определять порядок их функционирования.

Также электронная система оплаты проезда должна повысить прибыльность государственного транспорта и, как следствие, привести к сокращению необходимости бюджетного финансирования.

Кроме того, внедрение электронного билета будет способствовать повышению прозрачности учета фактически предоставленных услуг по перевозке льготных и других категорий пассажиров, исключению возможности использования фальшивых проездных документов, уменьшению эксплуатационных расходов перевозчиков на организацию и контроль сбора выручки.

Как сообщал УНИАН, за принятие законопроекта о внедрении электронной оплаты проезда в городском транспорте 17 января за основу и в целом проголосовали 265 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Кабинет министров Украины поручил до 2017 года обеспечить городской электротранспорт электронными средствами безналичной оплаты проезда.

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Ранее исполняющая обязанности заместителя мэра Днепра, советник министра инфраструктуры Украины Яника Мерило отмечала, что стоимость внедрения единой автоматизированной системы оплаты проезда в городском пассажирском транспорте в крупном украинском городе составляет около 10-15 млн евро.

17 ноября 2016 года Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) подписал соглашение с городскими властями Львова о выделении кредита в размере 10 млн евро на внедрение в городе автоматизированной системы оплаты проезда, которая предусматривает закупку, установку и эксплуатацию необходимого аппаратного и программного обеспечения, а также электронных карточек.

Львовские городские власти отмечали, что внедрение электронного билета позволит увеличить доходность предприятий транспорта на 30-40%.