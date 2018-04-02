Продажи авиабилетов останавливаются...

Из-за курсовой нестабильности некоторые агентства по продаже авиабилетов останавливают продажи. По оценкам экспертов, приблизительно 10-15% всех агентств либо не работают, либо предлагают клиентам подождать с покупкой авиабилетов. При этом основной удар пришелся на те структуры, которые обслуживают западных клиентов, т.е. тех, которые расплачиваются валютой. Это связано с установившейся системой котировок тарифов.

Вся проблема в том, что в Украине тарифы на авиабилеты привязаны к доллару США, при этом расчеты между пассажирами и основными операторами рынка - агентствами по продаже авиабилетов и авиакомпаниями - осуществляются только в гривнях. Ранее пересчет стоимости авиабилетов осуществлялся по курсу НБУ на день выписки авиабилета. Как отмечают представители авиаагентств, такая система всех устраивала, пока курс НБУ был на уровне коммерческого, однако после того как курс доллара вырос, курсовую политику решили поменять. С конца ноября расчет стоимости билетов происходит на основании данных коммерческого сайта http://bin.com.ua.

Как подчеркивают представители туристических фирм, за обменный курс берутся данные не покупки или среднего значения, а заявленного курса продажи долларов на момент закрытия межбанковской валютной биржи (МВБ). Причем этот показатель существенно отличается от реального курса. Так, например, в определенный день курс НБУ составлял 7,8 грн./долл., а реальный наличный курс был в диапазоне 7,5-7,7. В то же время курс продажи доллара на момент закрытия МВБ, по которому устанавливается курс пересчета за авиабилеты, составляет 8,5 грн./долл. В результате агентства теряют только на курсовой разнице в среднем по 1 грн. на долларе авиатарифа. Другими словами, если билет по маршруту Киев-Франкфурт-Киев стоит порядка $800-1 тыс., то агентство только на курсовой разнице теряет от 800 до 1 тыс. грн. Если учесть, что сервисный сбор агентства при продаже авиабилетов составляет порядка 35-50 грн., то операторам рынка ничего не остается, как останавливать продажи.

«Авиакомпании по сути решили решить свои проблемы с курсовыми разницами за счет агентств, первым этот процесс запустила авиакомпания «Аэросвит», которая инициировала введение данной системы. После чего проект поддержала Госавиаадминистрация своим письмом 1.10-8329 от 29.10.08», - говорит директор туристической компании Sun city travel Александр Файнин.

В самом «Аэросвите» говорят, что инициировали привязку к курсу на сайте http://bin.com.ua исключительно для минимизации потерь, однако ситуацию с курсовыми разницами комментировать не стали.

Самое интересное, что ранее агентства имели возможность для маневра за счет расчета с авиакомпаниями валютой – для этого агентствам выдавали специальные валютные лицензии НБУ, однако буквально два месяца назад расчеты в валюте запретили. Тогда еще про мировой кризис особенно и не говорили, однако уже после скачка доллара эксперты начали говорить о том, что имеет место сговор между нацбанком и авиакомпаниями с целью минимизации убытков перевозчиков.

Следует отметить, что скандал с курсами валют наложился на общемировой спад перевозок, из-за чего отечественные авиакомпании констатируют существенный спад перевозок. По словам заместителя министра транспорта и связи - главы Госавиадминистрации Александра Давыдова, только за последние 2 месяца объемы перевозок отечественных авиакомпаний упали в сравнении с показателями прошлого года на 15-20%.

В частности, авиакомпания «Аэросвит», в ноябре сократила объемы перевозок пассажиров на 13%, «Международные авиалинии Украины» - на 7,8%. Объемы грузовых перевозок регулярными рейсами авиакомпаний сократились в среднем на 30%.

Чартерные перевозки пассажиров в направлении Турции и Египта упали в среднем на 40%. Как отмечают операторы рынка, туристические компании за последние два месяца отказались от 20-25 еженедельных рейсов на основных курортных направлениях в Хургаду, Шарм-Ель-Шейх и Анталию.

В такой ситуации авиакомпании, по сути, сами себя «выпороли», введя повышенный курс котирования тарифов.

Антон Терентьев (для УНИАН)