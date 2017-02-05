Авиакомпания Bravo Airways прекращает рейсы "Одесса-Киев-Одесса" - источник

Об этом УНИАН сообщил источник в международном аэропорту «Одесса».

По его информации, с ближайшего вторника лоукост, соединявший Одессу и Киев, прекращает полеты за 499 грн. Чем конкретно обусловлено такое решение, источник назвать не смог.

Читайте такжеWizz Air пока не планирует возобновлять деятельность своей дочерней компании в Украине

«Эти рейсы были весьма популярны, билеты на них пользовались большим спросом. Потому, наверное, говорить об убыточности в данном случае нет смысла», - сказал собеседник.

В компании «Bravo Airways» данную ситуацию пока не комментируют.

Как сообщал УНИАН, о запуске регулярного авиарейса, который с 15 июля соединил Одессу со столицей, компания «Bravo Airways» объявила летом 2016 года. Ежедневный перелет обслуживал пассажирский самолет Boeing 737.