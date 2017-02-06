Украинский "Руслан" спас Boeing после аварийной посадки, доставив гигантский двигатель в зону вечной мерзлоты (фото, видео)

11:49, 06 февраля 2017
Транспорт/Связь
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Доставку в канадский Икалуит необходимо было выполнить, поскольку ранее Boeing авиакомпании Swiss Airlines совершил в местном аэропорту аварийную посадку из-за отказа одного из двигателей. 

Фото Frank Reardon

Самолет компании "Авиалинии Антонова" Ан-124 "Руслан" с бортовым номером UR-82007 успешно выполнил доставку двигателя General Electric GE90 для Boeing 777-300ER авиакомпании Swiss Airlines в аэропорт канадского города Икалуит.

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Об этом сообщает ЦТС.

Рейс был выполнен из швейцарского Цюриха. Икалуит находится на берегу Северного Ледовитого океана в зоне вечной мерзлоты. На момент приземления Ан-124 температура здесь составляла -29 градусов по Цельсию.

Фото Frank Reardon

Украинский транспортный самолет доставил двигатель, который является самым крупным по габаритам турбовентиляторным авиационным двигателем.

Доставку в канадский Икалуит необходимо было выполнить, поскольку ранее Boeing авиакомпании Swiss Airlines совершил в местном аэропорту аварийную посадку из-за отказа одного из двигателей. 

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