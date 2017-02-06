На Киевщине подешевел проезд в некоторых маршрутках

На Киевщине в Вишневом, Боярке, Вышгороде и Макарове перевозчики снизили стоимость проезда в маршрутках. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской областной государственной администрации.

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В частности, по данным пресс-службы, ряд перевозчиков снизили стоимость проезда в маршрутных такси до уровня, предшествовавшего его подорожанию в январе.

На утро понедельника стоимость проезда снизилась на 16 автобусных маршрутах. В частности, это произошло в Вишневом, Боярке, Вышгороде и поселке Макаров.

Также в ОГА заявили, что сейчас идут переговоры с другими автотранспортными предприятиями относительно обоснованности стоимости проезда.

Как сообщалось, с начала года в пригородных маршрутах Киевщины цена выросла в среднем на 40% - до 12-15 грн за поездку. Увеличилась и стоимость проезда в городах.