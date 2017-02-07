Промышленники обратились к Гройсману из-за анонсированного повышения ж/д тарифов на 25%

Ведущие деловые ассоциации и объединения подчеркивают: повышение приведет к росту себестоимости продукции, снижению ее конкурентоспособности на внешних рынках, уменьшению доходности предприятий промышленного сектора. Соглашаясь с необходимостью модернизации подвижного состава и железнодорожных путей, деловая общественность требует доработки проекта технико-экономическими расчетами, прогнозом влияния на производителей и внешнюю торговлю, планом прозрачного использования средств. Соответствующее письмо с консолидированной позицией отечественных ассоциаций УСПП направил Премьер-министру Украины В.Гройсману.

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Как говорят в УСПП, намерение повысить тарифы на грузоперевозки на четверть создает значительные риски для экономики. Речь идет о «вымывании» миллиардов гривен оборотных средств АПК, металлургии, машиностроительного сектора и т.д. Так, по подсчетам Аграрного союза Украины, львиная доля 10,9 млрд. грн. – общей суммы увеличения тарифов – ляжет на плечи отечественного сельхозпроизводителя.

«Изменение условий налогообложения производителя сельхозпродукции в 2016 году «вымыло» из сектора как минимум 25 млрд. гривен. Теперь речь идет еще 8-10 млрд. грн. Это грозит свертыванием производства, снижением объемов экспорта и соответствующим ростом курса доллара», – говорят эксперты-аграрии.

По словам президента УСПП, председателя Антикризисного совета общественных организаций Анатолия Кинаха, для многих промышленников железная дорога является безальтернативным видом транспорта – до 90% их продукции перевозится именно тут. Поэтому стремительный рост цен жестко отразится на их бюджетах, приведет к сокращению производства.

«Износ подвижного состава у нас катастрофический – до 85%. Есть определенные сдвиги в решении этой проблемы: приняты соответствующие решения в рамках Национального комитета по промышленному развитию. Предприниматели понимают, что для модернизации железной дороги нужны средства. Но почему платить за это должны потребители услуг грузоперевозки? Незыблемым является закон экономики – сначала улучшенная услуга, а в нашем случае это скорость, грузоподъемность, доступность вагонов и т.д., и только потом рост цены. Дополнительным финансовым давлением со стороны монополиста вопрос не решишь, тем более что рост на 30% и 15% тарифов в предыдущие годы не привел к положительным изменениям с грузоперевозками. Необходимо обсудить эту ситуацию с производителями, экспортерами, найти компромиссное решение», – отметил он.

Эксперты Антикризисного совета убеждены: реформировать «Укрзализницю», создавать эффективное современное транспортное предприятие необходимо не за счет потребителей ее услуг, а благодаря профессиональному менеджменту, сотрудничеству с национальными машиностроителями, привлечению инвестиций.

Напомним, недавно анонсированный рост тарифов на железнодорожные перевозки обсуждался среди участников рынка, представителей Государственной регуляторной службы. Они выступили против такого решения и призвали создать Национальную комиссию по регулированию сферы транспорта, которая возьмет на себя функции тарифообразования, в том числе и на железной дороге. Только после детального изучения, анализа обоснований и т.д., промышленники готовы вернуться к рассмотрению вопроса цен.