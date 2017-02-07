Иран предложил Украине присоединиться к транспортному коридору Персидский залив - Черное море

Министерство транспорта Исламской Республики Иран предложило Украине присоединиться к международному транспортному коридору Персидский залив - Черное море.

Как сообщили в пресс-службе Министерства инфраструктуры Украины, соответствующее предложение озвучили представители иранского транспортного ведомства в ходе визита в Иран 5-7 февраля делегации Мининфраструктуры и Публичной акционерной госкомпании "Укрзализныця", которую возглавил заместитель министра инфраструктуры по вопросам европейской интеграции Виктор Довгань.

Как подчеркнул замминистра, данная инициатива важна для развития транспортного коридора Индия - Иран - Черное море и позволит привлечь дополнительный грузопоток на Транскаспийском маршруте.

В сообщении отмечается, что в соответствии с заключенным в июле 2016 года меморандумом между Министерством инфраструктуры Украины и Министерством путей и городского развития Ирана предполагается, что работники "Укрзализныци" могут построить в Иране 1 тысячу километров ж/д путей.

"Приоритетом сотрудничества с Украиной рассматриваются проекты строительства железной дороги на участках Керманшах - Малаер (164,5 километра с прокладкой путевой решетки с постановкой на балластный слой, 41 километр станционных путей, 175,7 километра сбора и укладки бесстыкового пути вместо инвентарных рельсов, 138 комплектов стрелочных переводов на железобетонных брусьях), Рашт - Астара и Тебриз – Миянь", - подчеркивается в сообщении.

В пресс-службе отметили, что специалисты регионального филиала "Укрзализныци" "Приднепровская железная дорога" провели инспекционную проверку на месте реализации первого проекта, ориентировочная стоимость которого составит 2,3 миллиона долларов.

Читайте такжеОт Балтики до Эгейского моря построят новый транспортный коридор: Украина присоединилась к проекту

Как сообщал УНИАН, 13 июля 2016 года в Украине состоялось подписание меморандума о взаимопонимании в железнодорожной отрасли между Министерством инфраструктуры Украины и Министерством путей Исламской Республики Иран, в рамках которого иранская сторона пригласила Украину принять участие в строительстве 1000 километров железнодорожного полотна в Иране, а также - в проектах на 10 миллиардов долларов, выделенных Тегераном на модернизацию железнодорожной инфраструктуры и развитие интермодальных перевозок.

В настоящее время транспортная коммуникация между странами Ближнего Востока и Европой осуществляется через Турцию. При этом недостаточная пропускная способность железной дороги из Ирана в Европу через Турцию практически делает невозможным ее использование для крупных грузов.