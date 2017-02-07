Кабмин обнародовал новый устав "Укрзализныци" о прямом подчинении правительству

Кабинет министров Украины обнародовал новый устав государственного железнодорожного холдинга «Укрзализныця», оговаривающий прямое подчинение компании правительству Украины и формирование нового наблюдательного совета компании на конкурсной основе. Соответствующее распоряжение опубликовано на веб-портале Кабмина.

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«Отныне все решения по управлению компанией и ее отчетности будут приниматься не Министерством инфраструктуры единолично, а Кабинетом министров, который является коллегиальным органом, в состав которого входит и министр инфраструктуры. При этом Министерству экономического развития и торговли предоставлены только полномочия по подготовке проектов правительственных решений, - говорится в пояснительных документах к решению правительства. - Вместе с тем в условиях реформирования такой мощной и сложной компании как "Укрзализныця" чрезвычайно важно минимизировать любые риски субъективизма в принятии управленческих и финансовых решений, а потому изменения в устав компании однозначно повысят эффективность в ее работе. Также будет изменен состав Наблюдательного совета "Укрзализныци", в который на конкурсной основе будут отобраны и включены независимые директора, как того требуют изменения в законодательство».

Согласно обновленному уставу «Укзализныци», компания является публичным акционерным обществом, 100% акций которого принадлежат государству. В числе видов деятельности компании, а их более 100, перевозка пассажиров и грузов, поддержка инфраструктуры, строительство железнодорожной инфраструктуры, а также организация смежных производств, включая производство бетона и металлоконструкций.

«Учредителем компании является государство в лице Кабинета министров. Управление корпоративными правами государство осуществляет через Кабинет министров. Единственным акционером компании является государство в лице Кабинета министров, - говорится в обновленном уставе «Укрзализныци». - Уставный капитал компании составляет 229 879 115 000 грн, разделен на 229 879 115 простых именных акций номинальной стоимостью 1000 грн каждая. Уставный капитал может быть увеличен по решению высшего органа управления компанией путем повышения номинальной стоимости акций или дополнительного размещения акций. Увеличение уставного капитала для покрытия убытков не допускается, кроме случаев, установленных законом».

Как сообщал УНИАН, Гройсман на заседании правительства 25 января заявил, что Кабинет министров Украины принял решение о подчинении государственного оператора железных дорог компании «Укрзализныця» непосредственно правительству, что позволит исключить ситуацию превращения компании в заложницу личных отношений и амбиций чиновников разных рангов.