"Укрзализныця" оценила убытки от блокады железнодорожных путей на Донбассе

Как сообщили в пресс-службе «Укрзализныци», с 25 января и по состоянию на сегодня остается заблокированным движение тепловоза и 57 порожних грузовых вагонов на ж/д перегоне Шипилово – Светланово. Кроме того, со 2 февраля заблокировано движение маневрового тепловоза на одном из путей перегона Курдюмовка - Бахмут-2.

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«Каждый день простоя железнодорожной техники наносит железнодорожной отрасли убытки из-за потребления горюче-смазочных материалов и прекращения процесса перевозок. Сумма нанесенного ущерба от действий блокировщиков уже достигла 8,4 млн грн», - отмечается в сообщении.

Кроме того, в компании добавили, что на перегоне Шипилово - Светланово неизвестные лица повредили железнодорожное полотно, вырезав 1 метр рельсов, в связи с чем компания призывает активистов разблокировать движение поездов на двух перегонах на Донбассе и возместить убытки.

Также в пресс-службе подчеркнули, что распространенная участниками акции «Блокада Донбасса» в СМИ и соцсети информация о наличии оружия, боеприпасов в вагонах поезда, курсировавшего на временно неподконтрольную территорию Украины, не соответствует действительности, так как правоохранительные органы не обнаружили никаких фактов по перевозке вооружения или боеприпасов ж/д транспортом через линию разграничения.

Как сообщал УНИАН, 25 января 2017 года ветераны АТО заблокировали ж/д участок Луганск – Попасная в рамках торговой блокады оккупированных регионов Донбасса, в результате чего было остановлено движение 12 поездов.

После этого заместитель министра по вопросам оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука заявил, что эта блокада может привести к тому, что вся Луганская область останется без электроэнергии. По его словам, этот маршрут – единственная ветка, по которой осуществляется снабжение углем ТЭС в Счастье.

Министр энергетики Игорь Насалик заявил, что полное блокирование поставок угля из зоны АТО на теплоэлектростанции на подконтрольной Украине территории приведет к ограничению генерации и, как следствие, веерным отключениям электроэнергии.

Справка УНИАН. Перевозки грузов через линию разграничения ж/д транспортом осуществляются в соответствии с временным порядком контроля за перемещением лиц, транспортных средств и грузов (товаров) через линию соприкосновения Луганской и Донецкой областей, утвержденным приказом руководителя АТО на территории данных областей.

Решение о получении разрешения пересечения, перемещения грузов через линию разграничения проверяется координационным центром – коллегиальным органом, в состав которого входят представители Государственной фискальной службы, Государственной пограничной службы Украины, Вооруженных сил Украины, Национальной полиции и Службы безопасности.

Региональный филиал «Укрзализныци» «Донецкая железная дорога» во исполнение правительственного решения обеспечивает погрузку и перевозку энергетического угля в адрес энергогенерирующих компаний Украины.