Кабмин предлагает начислять водителям штрафные баллы

Кабинет министров Украины внес на рассмотрение Верховной Рады законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно введения начисления штрафных баллов за правонарушения в сфере обеспечения безопасности дорожного движения".

Проектом закона предусматривается внесение изменений в законы "О дорожном движении" и "О милиции" в части введения начисления штрафных баллов за правонарушения в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, в том числе установления соответствующего порядка начисления.

Законопроектом предусмотрено, что в случае, если на протяжении года со дня совершения водителем транспортного средства правонарушения в сфере обеспечения безопасности дорожного движения ему начислено 30 и больше штрафных баллов, он обязан в течение 30 дней сдать теоретический экзамен по проверке знаний правил дорожного движения. Если водитель в течение указанного срока не сдал теоретический экзамен или сдал его неудовлетворительно, удостоверение водителя транспортного средства и талон к нему временно изымаются в порядке, который устанавливается Кабинетом министров, и возвращаются владельцу лишь при условии успешной сдачи им экзамена. Повторный экзамен назначается не раньше, чем через пять дней. Водитель, который трижды не сдал теоретический экзамен, может быть допущен к очередному экзамену лишь после прослушивания теоретического курса по правилам дорожного движения.

Законопроектом предусматривается, что если на день истечения годового срока после совершения правонарушения в сфере обеспечения безопасности дорожного движения сумма штрафных баллов, начисленных водителю транспортного средства, будет составлять менее 30, штрафные баллы за это нарушение считаются погашенными. Штрафные баллы также погашаются в случае успешной сдачи водителем теоретического экзамена по проверке знаний правил дорожного движения, в том числе по окончании срока лишения его права управления транспортными средствами.

Количество штрафных баллов определяется с учетом характера правонарушения. В частности, предусматривается начисление пяти баллов за эксплуатацию гражданами автомототранспортных и других передвижных средств и установок, в которых содержание загрязняющих веществ в отработанных газах, а также уровень влияния физических факторов, осуществляемого или образуемого ими во время работы, превышают установленные нормативы.

Кроме того, предусматривается начисление семи баллов за невыполнение водителями требований работника милиции, а водителями военных транспортных средств - требований должностного лица военной инспекции безопасности дорожного движения Военной службы правопорядка в Вооруженных Силах Украины об остановке транспортного средства, а десяти баллов - за нарушение участниками дорожного движения правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств, груза, автомобильных дорог, улиц, железнодорожных переездов, дорожных сооружений или другого имущества.

Кроме того, пять баллов предусмотрены за передачу водителем управления транспортным средством лицу, которое не имеет права управления таким транспортным средством.

Законопроектом предусмотрено, что случае принятия он вступит в силу с 1 января 2010 года.