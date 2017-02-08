Аэропорт "Одесса" после непогоды возобновил прием и отправку самолетов

Как сообщили УНИАН в аэропорту, в 4:10 был отменен вылет самолета в Тель-Авив (Израиль) и из Одессы в Киев (Борисполь), запланированный на 7.00. При этом в 10:00 с 50-минутным опозданием прибыл борт из Стамбула (Турция) и с опозданием примерно в полтора часа в 8:56 вылетел самолет с Одессы до Киева. По предварительным данным, следующие рейсы состоятся.

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Как сообщал УНИАН, 7 февраля в связи со сложными метеоусловиями в международном аэропорту «Одесса» из запланированных на прибытие 17 самолетов прибыли только пять, из которых два - из Тель-Авива (Израиль) и из Киева («Жуляны») - к 8:00. Вылетели из Одессы только два утренних борта.

Аэропорт работал в сложных погодных условиях: ледяной дождь, сопровождающийся понижением температуры воздуха ниже нуля. Это привело к оледенению.

Аэродромное покрытие, взлетная полоса, перрон, рулежные дорожки непрерывно очищались от наледи с использованием спецтехники и реагентов.

Справка УНИАН. Международный аэропорт «Одесса» относится к группе крупнейших аэропортов Украины и связан воздушными линиями со многими городами Украины, СНГ, а также странами Западной Европы, Азии, Африки.