Иностранные автоперевозчики будут платить за въезд в Россию

С иностранных автоперевозчиков с 2009 года на российских границах будет взиматься плата за въезд на территорию РФ. Об этом в эфире информационного канала «Вести» министр транспорта РФ Игорь Левитин, передает РосБалт.

«Мы будем определять маршруты и заранее информировать водителей, по каким маршрутам по территории России можно двигаться», — отметил глава Минтранса.

Он уточнил, что данные меры коснутся только тяжелых грузовиков вместимостью свыше 3,5 тонн. Платить за пересечение российской границы будут автоперевозчики из тех стран, где уже действуют подобные меры в отношении российских «коллег».

Говоря о работе авиакомпаний в праздничные дни, Левитин заявил, что сбоев быть не должно.

«Росавиация подписала с каждой авиакомпанией соглашение. Мы знаем, какой объем перевозок будет в новогодние праздники», — сказал министр, добавив, что «объемы перевозок сократились примерно до 30 процентов по сравнению с новогодними праздниками 2007 года».