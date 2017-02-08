Посол Украины при ЕС сообщил, когда может быть разблокировано соглашение об "открытом небе"

Об этом он сказал в интервью УНИАН.

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«Как известно, на перспективу подписания соглашения о совместном авиационном пространстве влияет территориальный спор между Испанией и Великобританией по поводу Гибралтара. Но сейчас уже есть отдельные признаки, которые свидетельствуют о возможности достижения компромисса», - сказал он.

Точицкий напомнил, что в начале декабря прошлого года Совет ЕС согласовал позицию по обновленному мандату Европейского агентства по авиационной безопасности. «Этот мандат был согласован как Испанией, так и Великобританией. Мы держим этот вопрос под особым контролем. Ведь речь идет о реальных преимуществах, которые будут ощутимыми для наших граждан: будут уменьшены цены на авиабилеты, будет расширена сеть авиасообщений, надеюсь, что и качество услуг повысится», - детализировал украинский дипломат.

Точицкий отметил, что Киев продолжает работать по этому вопросу как с официальным Брюсселем, так и с Лондоном и Мадридом, и не только на уровне МИД. «Поэтому я оптимистично смотрю на этот вопрос и рассчитываю, что в 2017 году ЕС наконец сможет разблокировать подписание соглашения», - сказал посол.

Как сообщал УНИАН, Украина в течение нескольких лет ведет переговоры с ЕС о совместном авиационном пространстве, которое бы позволило украинским и европейским авиакомпаниям свободно работать на пространстве Евросоюза и Украины. Однако подписание соглашения невозможно без решения спора между Великобританией и Испанией относительно Гибралтара, который актуализировался после референдума о выходе Великобритании из Евросоюза.

Украина не имеет права самостоятельно принимать какие-либо односторонние решения в данном направлении. Вопрос определения Гибралтара обсуждается европейской и украинской сторонами с июня 2014 года. При этом в остальной части соглашение было парафировано еще в 2013 году.